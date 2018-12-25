Пусть говорят: Маркл, Собчак и другие самые обсуждаемые персоны 2018 года

Меган Маркл
Американская актриса Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых женщин планеты после того, как вышла замуж за британского принца Гарри. Влюбленные поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в мае. Трансляцию церемонии венчания внука королевы Елизаветы II смотрели миллионы людей по всему миру.
Кейт Миддлтон
Супруга старшего брата Гарри принца Уильяма Кейт Миддлтон тоже часто становилась героиней СМИ и обсуждений в Сети. Весной герцогиня Кембриджская родила третьего ребенка — мальчика, которого назвали Луи. В официальном Twitter Кенсингтонского дворца было опубликовано радостное сообщение: «Ее королевское величество герцогиня Кембриджская благополучно родила сына в 11.01. Вес малыша — 3,827 кг. Его королевское величество принц Уильям присутствовал при родах. Кейт и малыш чувствуют себя хорошо».
Игорь Акинфеев
В 2018-м внимание всего мира было приковано к нашей стране благодаря Чемпионату мира по футболу, прошедшему летом в России. Вратарь нашей сборной и ФК «ЦСКА» Игорь Акинфеев принял участие во всех пяти матчах команды, среди которых уже ставшая исторической игра с Испанией в 1/8 финала: тогда он отразил решающий пенальти в исполнении соперника и позволил сборной установить командный рекорд. Соцсети буквально взорвались: все хвалили Акинфеева, благодарили за игру и называли его «космическим вратарем и многоруким Шивой». После ЧМ спортсмен объявил о завершении карьеры в сборной России.
Артем Дзюба
Не меньше, чем Акинфеевым, российские болельщики восхищались игрой и боевым настроем нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. После ЧМ-2018 футболист стал человеком года по версии журнала GQ и капитаном сборной.
Колинда Грабар-Китарович
Еще одной звездой ЧМ стала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Она так эмоционально болела за свою сборную, а потом так искренне подбадривала своих футболистов после проигрыша сборной Франции, стоят под проливным дождем и буквально прижимая каждого из них к сердцу, что покорила всех болельщиков.
Павел Мамаев и Андрей Кокорин
Павел Мамаев и Александр Кокорин тем временем пополнили ряды самых скандальных футболистов. Вот уже несколько недель спортсмены находятся в СИЗО, в котором встретят Новый год. Тверской суд счел нужным изолировать от общества игроков, устроивших пьяные драки в центре Москвы. Пострадавшими оказались два российских чиновника — директор департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин, а также Виктор Соловчук, водитель ведущей Первого канала.
Ксения Собчак
Ксения Собчак, имя которой и так всегда на слуху, привлекла к себе еще больше внимания широкой общественности, объявив о том, что собирается баллотироваться в президенты России. Ксения Анатольева участвовала в дебатах, ездила по стране со своим штабом, но в итоге проиграла. Недавно Собчак снова стала частой героиней новостей в связи со слухами о ее второй беременности, разводе с актером супругом и романе с провокационным режиссером Константином Богомоловым.
Павел Грудинин
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин прославился не только благодаря выборам. Бизнесмен поспорил с известным ведущим Юрием Дудем, пообещав впервые за тридцать лет сбрить усы, если по результатам голосования наберет меньше 15% голосов, и свое слово сдержал. Кроме того, в СМИ широко обсуждалась насыщенная личная жизнь Грудинина. Летом он подал на развод с супругой Ириной после 37 лет брака. Оказалось, у Павла Николаевича давно другая семья — молодая возлюбленная Ксения Кутюхина и две маленькие дочки.
Владимир Путин
Пока Павел Грудинин спорил с Юрием Дудем, а Ксения Собчак пыталась войти в большую политику, президентом России снова стал Владимир Путин, победив на выборах с рекордным количеством голосов. В марте Путин был переизбран на свой четвертый срок — голоса за него отдали 76,69% избирателей.
Алина Загитова
Фигуристка Алина Загитова получила золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Загитова, которой на тот момент было 15 лет, стала второй в истории самой молодой фигуристкой в женском одиночном катании, завоевавшей олимпийское золото, и второй в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионкой.
Евгения Медведева
Серебро на Олимпиаде в Пхенчхане завоевала Аделина Сотникова. Спортивные комментаторы отметили, что наши фигуристки были лучшими и соревновались друг с другом, оставив позади всех остальных соперниц. В мае широко обсуждался уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе, после которого из-за сильного давления болельщиков, СМИ и общественности в карьере фигуристки начались проблемы.
Хабиб Нурмагомедов
В октябре в Лас-Вегасе состоялся поединок между дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC, который назвали боем века. В итоге Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе.
Аман Тулеев
В марте в Кемерово произошла страшная трагедия — в торговом центре «Зимняя вишня» случился пожар, в результате которого погибли десятки человек, в том числе дети. После проверки здания было выявлено несоблюдение правил пожарной безопасности. Из-за случившегося губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, виновность которого в трагедии широко обсуждалась в СМИ и на федеральном уровне, подал в отставку после 20 лет губернаторства.
Милана Кержакова
Развод Александра Кержакова с женой Миланой стал одним из самых громких в уходящем году. Милана отчаянно пыталась отсудить у бывшего супруга сына и откровенно рассказывала в интервью об изменах футболиста, вымогательствах крупных сумм денег и о домашнем насилии. На сторону Кержаковой встали многие известные женщины, в том числе Ксения Собчак, советовавшие ей бороться до конца. На днях ей наконец удалось отсудить сына.
Евгений Петросян
Евгений Петросян, о котором давно не было ничего слышно, снова оказался в центре внимания после развода со своей женой и коллегой Еленой Степаненко. 73-летний юморист оставил супругу ради нового романа со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. В этом году скандально прославившийся Петросян стал соведущим Ольги Бузовой в «Голубом огоньке».
Филипп Киркоров
Филиппа Киркорова тоже накрыло второй популярности. Правда, не из-за перипетий в личной жизни. Киркоров эффектно напомнил о себе и обрел новых поклонников благодаря новому провокационному имиджу и скандальным клипам «Ибица» и «Цвет настроения синий».
Светлана Лобода
Светлану Лободу много обсуждали в связи со слухами о ее романе с фронтменом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Певица наотрез отказывалась комментировать догадки о том, в каких же она отношениях с музыкантом, чем еще больше подогревала интерес общественности к этой теме. В мае Лобода родила дочь Тильду и коротко заявила, что отцом малышки действительно является Линдеманн.
Ольга Бузова
Популярность девочки-скандал Ольги Бузовой в уходящем году продолжила набирать обороты. Певица и телеведущая приняла участие в широко разрекламированному реалити-шоу «Замуж за Бузову», в котором выбирала себе идеального супруга. Закончилось шоу, как несложно догадаться, скандалом. Победитель проекта, владелец сыроварной фермы из Суздаля Денис Лебедев оказался альфонсом.
Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, instagram, globallookpress, vokrug.tv, youtube, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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