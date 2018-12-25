Пусть говорят: Маркл, Собчак и другие самые обсуждаемые персоны 2018 года

Ксения Собчак, имя которой и так всегда на слуху, привлекла к себе еще больше внимания широкой общественности, объявив о том, что собирается баллотироваться в президенты России. Ксения Анатольева участвовала в дебатах, ездила по стране со своим штабом, но в итоге проиграла. Недавно Собчак снова стала частой героиней новостей в связи со слухами о ее второй беременности, разводе с актером супругом и романе с провокационным режиссером Константином Богомоловым.

Павел Грудинин