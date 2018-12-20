Нюша, Миддлтон, Лобода, Кардашьян и другие знаменитости, ставшие мамами в уходящем году

Нюша
В начале осени Нюша родила дочь и показала ее первое фото. «Наш ангелочек», — написала молодая мама, уточнив, что это — девочка. Для 28-летней певицы малышка стала первым ребенком. Для ее 38-летнего супруга Игоря Сивова — третьим: у генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта подрастают двое детей от первого брака.
Светлана Лобода
Свою личную жизнь Светлана Лобода скрывает ото всех. О беременности певицы до 7-го месяца не знала даже ее дочь Ева — ради соблюдения конфиденциальности артистка все списывала на любовь к сладкому. В ноябре в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» она впервые прокомментировала слухи о романе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и рассказала о беременности и рождении младшей дочки. «Тильда — просто чудо. У нее большие голубые глаза и ирокез. Мы всей семьей смеемся и ждем, когда начнется нормальный рост волос», — рассказала молодая мама. — «Я уже вижу, что с Евой они очень разные. Старшая — очень эмоциональная, открытая, любит общение. А малышка — спокойная, наблюдательная, все держит в себе. Но дико обаятельная».
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон родила принцу Уильяму третьего ребенка весной. Утром 23 апреля герцогиня Кэтрин была доставлена в больницу святой Марии в Лондоне, где через несколько часов на свет появился мальчик, которого назвали Луи. В официальном Twitter Кенсингтонского дворца было опубликовано радостное сообщение: «Ее королевское величество герцогиня Кембриджская благополучно родила сына в 11.01. Вес малыша — 3,827 кг. Его королевское величество принц Уильям присутствовал при родах. Кейт и малыш чувствуют себя хорошо».
Пиппа Миддлтон
35-летняя младшая сестра герцогини Кэтрин Пиппа Миддлтон родила первенца в октябре. «У них родился мальчик. Все очень счастливы, мама и малыш чувствуют себя хорошо», — сообщили представитель семьи. Вес мальчика — 3,884 граммов. Будущую маму в сопровождении мужа Джеймса Мэттьюза доставили в госпиталь за три часа до рождения крохи. Супруги назвали сына Артуром.
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская во второй раз стала мамой в начале декабря. У актрисы и ее супруга и Максима Матвеева родился второй сын. Малыш появился на свет в одной из клиник Петербурга. Радостную новость о пополнении в звездном семействе первым сообщил брат актрисы Сергей Боярский. «Да, Лиза родила мальчика, здорового, сына второго. Поздравляю своих родителей и Лизу и Максима. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке. Я в Москве, поэтому я не имею возможности сейчас к ней заехать, но обязательно потом», — рассказал он каналу РЕН ТВ.
Кайли Дженнер
20-летняя Кайли Дженнер родила первенца в феврале. «Я хотела провести всю беременность вдали от чужих глаз, поскольку понимала, что малыш чувствует каждую мою эмоцию. 1 февраля моя чудесная девочка появилась на свет, и я бесконечно счастлива. Спасибо всем за понимание и поддержку», — написала Дженнер в Instagram.
Ким Кардашьян
Старшая сестра Кайли Дженнер, звезда реалити Ким Кардашьян стала многодетной мамой в начале года. Суррогатная мать родила для 37-летней Ким Кардашьян и 40-летнего Канье Уэста дочку. О счастливом событии звезда популярного американского реалити-шоу сообщила в открытом письме: «Она здесь, и мы без ума от нее».
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова родила второго ребенка Артуру Смольянинову в декабре. «Ну что, вот уже несколько дней как.... я читаю книжки по воспитанию! #матьидитя #дваждымать #матьего #явыбираюмирдругихмужчин», — написала актриса в Instagram.
Лера Кудрявцева
47-летняя Лера Кудрявцева родила дочь и показала ее первое фото в конце лета. Малышка стала первым ребенком для молодого супруга телезвезды, 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова. У самой Леры уже есть 28-летний сын Жан.
Анна Хилькевич
31-летняя Анна Хилькевич стала мамой во второй раз и показала фото из роддома в конце августа. В семье актрисы произошло радостное событие — она родила еще одну дочку. Об этом актриса сообщила поклонникам сама, опубликовав в микроблоге трогательный снимок с малышкой на руках. «Дождались.... нашего, по-настоящему долгожданного, львенка) вернее, львицу) теперь у Ариашеньки есть подруга по жизни)))) или родной человечек, которого можно по-сестрински потроллить) Это была трудная, но очень плодотворная ночь! Спасибо всем, кто принимал участие», — заявила Анна (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко и Влад Топалов [впервые стали родителями](Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями) в начале декабря. Звезда «Орла и решки» родила сына в одном из московских перинатальных центров. Имя счастливые родители пока не раскрывают, но певец назвал рост и вес ребенка — 59 см и 3 килограмма 690 граммов.
Кейт Аптон
Одна из самых сексуальных моделей мира, 26-летняя Кейт Аптон впервые стала мамой и показала фото дочки в ноябре. Отцом малышки стал бейсболист Джастин Верландер. «Женевьев Аптон Верландер 11.7.18», — сообщил и счастливые родители имя дочки в Instagram.
Анастасия Шубская
Анастасия и Александр Овечкины впервые стали родителями 18 августа. «18.08.18 #добропожаловатьвэтотмир #нашмалыш #ovechkinJr», — так подписала снимок новорожденного Анастасия. Спортсмен же решил поблагодарить возлюбленную за сына: «Спасибо тебе моя девочка за самый прекрасный день в жизни!!!» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Анастасия Костенко
Анастасия Костенко родила дочь Дмитрию Тарасову в июне. «Спасибо любимая за это чудо ❤️», — написал футболист под нежным фото с малышкой в Instagram. Запись он сопроводил хештегами #доча #второйразпапа #принцесса #жизнь.
Анастасия Кочеткова
Недавно экс-супруга режиссера Резо Гигинеишвили и бывшая возлюбленная певца Доминика Джокера, «фабрикантка» Анастасия Кочеткова стала мамой во второй раз и показала трогательное семейное фото. Уже 2 с половиной года Настя счастлива со вторым мужем, кубинцем Мигелем Энджелом Ларой. Оказалось, что несколько месяцев назад супруги стали родителями — в начале декабря она поделилась семейным снимком в своем Facebook. «Запоздалое семейное фото с Дня Благодарения!» — так подписала Кочеткова милое фото, на котором позируют она, Мигель, дочь Анастасии от первого брака Маша и маленький ребенок, которого бывшая певица (ныне ставшая режиссером) держит на руках.