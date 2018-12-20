Нюша, Миддлтон, Лобода, Кардашьян и другие знаменитости, ставшие мамами в уходящем году

Свою личную жизнь Светлана Лобода скрывает ото всех. О беременности певицы до 7-го месяца не знала даже ее дочь Ева — ради соблюдения конфиденциальности артистка все списывала на любовь к сладкому. В ноябре в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» она впервые прокомментировала слухи о романе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и рассказала о беременности и рождении младшей дочки. «Тильда — просто чудо. У нее большие голубые глаза и ирокез. Мы всей семьей смеемся и ждем, когда начнется нормальный рост волос», — рассказала молодая мама. — «Я уже вижу, что с Евой они очень разные. Старшая — очень эмоциональная, открытая, любит общение. А малышка — спокойная, наблюдательная, все держит в себе. Но дико обаятельная».

Кейт Миддлтон