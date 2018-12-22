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Ксения Собчак о разводе: «Живите своей жизнью»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак и Максим Виторган

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Медиадива впервые прокомментировала слухи о разводе с Максимом Виторганом.

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают грядущий развод телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана. По версии светских сплетников, «блондинка в шоколаде» закрутила роман на стороне с недавно разведенным театральным режиссером Константином Богомоловым. Масла в огонь подливает тот факт, что и Собчак, и Виторган перестали носить обручальные кольца.

Супруги предпочли не комментировать возникшие слухи, однако несколько часов назад в Instagram Ксении появился пост, в котором она настоятельно просит не лезть в ее жизнь, цитируя индийского духовного лидера Ошо: «Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать своё».

На комментарии подписчиков, стремящихся из первых уст узнать правду, телеведущая предпочитает не реагировать. Зато в Stories появилось несколько видео с двухлетним Платоном, внимательно изучающим с мамой пейзаж за окном.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган поженились в 2013 году, а тремя годами позже у пары родился сын Платон. В свою очередь, Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз, однако в августе этого года стало известно, что пара разводится спустя восемь лет брака.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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