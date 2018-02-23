«Золото у Алины, серебро у Жени»: Евгений Плющенко поздравил российских фигуристок с победой

«Ради этого стоило встать в 6 утра, чтобы насладиться этим финалом и великим противостоянием двух наших девочек — Алины @azagitova и Жени @jmedvedevaj, какой-то космический уровень, который открыл новую страницу в истории женского катания! Алина — 1 в короткой, Женя — 1 в произвольной, в итоге чуть больше балла Женя проиграла Алине! Почему нельзя дать 2 золотые медали, для меня эти 2 хрупкие девочки, которые не допустили ни одной ошибки ни в короткой, ни в произвольной программе, — героини этой Олимпиады! Гордость нашей страны! Алина, спасибо за первое золото, Женечка, твое серебро как золото, поверь! Нас не догонишь, уж в женском одиночном катании так точно! Молодцы! Гордимся!!! Этери Тутберидзе и весь тренерский состав, браво», — гордится соотечественницами Яна Рудковская.

«Ура-а-а-а-а!!!!! @azagitova и @jmedvedevaj, спасибо вам за медали, за борьбу, за красоту!!! Отличный подарок всей стране и, в частности, всем мужчинам, особенно сегодня, 23 февраля», — поздравил спортсменок Алексей Ягудин.

«15-летняя Алина Загитова доказала всему миру, что российских спортсменов не сломить. Второе место — Женя Медведева... Нас не догонят, сколько бы ни старались», — подчеркнула Тина Канделаки.