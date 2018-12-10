«Словил хайп»: Евгений Петросян стал соведущим Ольги Бузовой в «Голубом огоньке»

Новоиспеченный холостяк Евгений Ваганович Петросян признался в своем Instagram, что ему надоели разнообразные слухи и сплетни вокруг его личной жизни. Поэтому, видимо, юморист решил переключить внимание поклонников со своей молодой помощницы Татьяны Брухуновой на другую девушку — Ольгу Бузову.

Оказалось, Евгений Ваганович и Ольга будут одной из пар ведущих новогоднего «Голубого огонька», что они оба и продемонстрировали с помощью совместных фото в микроблогах. «Я и легендарный Евгений Ваганович Петросян сделали для всех зрителей самую необычную коллаборацию) Такого от нас не ожидает никто», — заинтриговала фолловеров Бузова. А ее партнер прямо заявил: «Надоели слухи! Публикую все, как есть. Подробности в новогоднюю ночь» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).