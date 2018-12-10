logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Словил хайп»: Евгений Петросян стал соведущим Ольги Бузовой в «Голубом огоньке»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Евгений Петросян и Ольга Бузова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Одни из главных ньюсмейкеров года — 73-летний Евгений Ваганович Петросян и 32-летняя Ольга Бузова — объявили, что они появятся в традиционном новогоднем «Голубом огоньке».

Новоиспеченный холостяк Евгений Ваганович Петросян признался в своем Instagram, что ему надоели разнообразные слухи и сплетни вокруг его личной жизни. Поэтому, видимо, юморист решил переключить внимание поклонников со своей молодой помощницы Татьяны Брухуновой на другую девушку — Ольгу Бузову.

Оказалось, Евгений Ваганович и Ольга будут одной из пар ведущих новогоднего «Голубого огонька», что они оба и продемонстрировали с помощью совместных фото в микроблогах. «Я и легендарный Евгений Ваганович Петросян сделали для всех зрителей самую необычную коллаборацию) Такого от нас не ожидает никто», — заинтриговала фолловеров Бузова. А ее партнер прямо заявил: «Надоели слухи! Публикую все, как есть. Подробности в новогоднюю ночь» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Но вместо радостного ожидания и комплиментов пост Петросяна вызвал жаркие споры и нападки на его «избранницу». Многие поклонники мэтра не оценили данный союз: «Словил хайп на старости лет», «С Еленой Воробей например смотрелись бы намного лучше», «Решил приударить за молодой красоткой Бузовой?», «А как же Таня?». Причем сам юморист в комментариях упрекнул некоторых подписчиков за грубость. А как вам такая необычная пара ведущих?

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной
25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V
Татьяна Навка честно ответила на вопрос о пластике, вызванный новыми фотографиями
«У них даже родинки почти на одном месте»: в Сети обсуждают русскую копию Меган Маркл