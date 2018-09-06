Измены во время беременности, роман с ассистенткой и не только: самые громкие расставания уходящего лета

Евгений Петросян и Елена Степаненко
Одной из главных новостей шоу-бизнеса этим летом стало сообщение о том, что известный российский юморист Евгений Петросян разводится с супругой и коллегой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Позднее стало известно, что 72-летний Петросян оставил супругу ради нового романа со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Недавно юморист лаконично прокомментировал свой развод: «Определенный этап нашей совместной жизни завершен».
Влад Соколовский и Рита Дакота
Рита Дакота и Влад Соколовский были примером для многих пар, а этим летом неожиданно сообщили о разводе. «Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери», — откровенно написала Рита в Instagram.
Оксана Акиньшина и Арчил Геловани
Оксана Акиньшина сильно удивила поклонников, заявив о разводе с супругом — кинопродюсером Арчилом Геловани: «Видимо, последнее время это стало модно!!! И, наверное, лучше, чем грязные газеты с ложной информацией!! Поэтому, сообщаю сама о своем разводе с мужем! Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям!! Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые! Думайте только о том, что хорошо для вас!»
Сергей и Матильда Шнуровы
Этим же летом бывший возлюбленный Оксаны Акиньшиной Сергей Шнуров внезапно объявил о расставании с женой Матильдой. Многие поклонники были уверены, что музыкант вновь изменил супруге и ее терпение наконец лопнуло. Однако в недавней откровенной беседе с главным редактором журнала Esquire Сергеем Минаевым Шнуров дал понять, что, возможно, неверна была Матильда: «Матильда ушла от тебя? — К сожалению, да. — Ты как-то пытался эту чашку склеить? Вернуть отношения? — Да, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз. — К кому же можно уйти от Шнура? — Да сам голову сломал». Недавно появилась информация о новом романе Шнурова с эффектной девушкой.
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова
Слухи о разводе Миланы и Александра Кержаковых ходили давно, подтвердились они весной, а летом стали известны нелицеприятные подробности, которые теперь уже бывшая супруга спортсмена раскрыла после нервного срыва. Кержакова вышла в прямой эфир Instagram и призналась, что бывший муж тайно забрал у нее сына. Милана также рассказала, что Александр никогда не любил ее и женился по расчету, о чем он заявил ей сам. Она назвала истинную причину их расставания: по мнению Кержаковой, после смерти ее отца (петербургского сенатора Вадима Тюльпанова) она стала спортсмену просто не нужна.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
Этим летом бурно обсуждали и расставание Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу, якобы изменяющим певице с многочисленными любовницами. Так, на портале Super.ru появилось видео с Муратом, на котором он проводит время в одном из киевских клубов в компании украинки Яны Беляевой. Впрочем, сами супруги эти слухи отрицают.
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери
В начале августа СМИ обсуждали появление 28-летней невесты боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери в компании с незнакомцем. Папарацци застали пару в одном из голливудских ресторанов, а свои нежные чувства Хайден и ее спутник не только не скрывали, но и с удовольствием подчеркивали. В итоге Панеттьери и Кличко сообщили о разрыве после девяти лет отношений: «В настоящий момент Хайден не находится в отношениях. Они с Владимиром делят обязанности в воспитании дочки. Кайя большую часть времени проводит со своим отцом и его родственниками в Европе и Флориде. Они также собираются втроем с Хайден как одна семья. Они по-прежнему остаются важной частью в жизни друг друга».
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Большим удивлением для многих стало официальное заявление Агаты Муцениеце, опубликованное в ее Instagram «Дорогие друзья... все вы и пресса, задаются вопросом, про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно... большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами...» Позднее актриса начала экспериментировать с имиджем и не скрывала, что очень тяжело переживает расставание с супругом. К счастью, Муцениеце и Прилучному удалось сохранить отношения и остаться вместе.
Павел и Ирина Грудинины
В середине лета стало известно, что экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин подал на развод с супругой Ириной после 37 лет брака. Оказалось, у мужчины давно другая семья — молодая возлюбленная Ксения Кутюхина и две маленькие дочки. Экс-супруга политика Ирина Грудинина пришла в студию шоу «Прямой эфир», чтобы откровенно поговорить с его ведущим Андреем Малаховым. «О разводе я узнала не лично, а через СМС-сообщение. Долгое время не могла понять, с чем это связано, потом позвонила старшему сыну и попросила узнать. Он перезвонил и озвучил, что Павел Николаевич подал на развод. Для меня это было полной неожиданностью. Никто мне лично не позвонил, никто не предупредил», — заявила Ирина. Кроме того, оказалось, что из-за расставания родителей рассорились их взрослые сыновья Артем и Антон. Старший Артем занял сторону матери, а младший Антон сейчас работает у отца и, по мнению Ирины, поддался его влиянию.
Данко и Наталья Устиненко
Несколько лет подряд певец Данко и его гражданская супруга мужественно боролись за здоровье «особенной» дочери. Поклонники, знающие историю пары, сочувствовали семье и ими гордились. Так что, естественно, признания Марии Силуяновой, работающей диджеем и называющей себя любовницей артиста, многих шокировали. Она уверяет, что детей певец не бросал: «Мужчины уходят от женщин. Но не от детей. За это не волнуйтесь, Александр прекрасный отец». «Бросил жену с ребенком-инвалидном ... предал ....... не ожидала... какой подлый поступок, как так можно?! Противно стало от вас, уважала вас раньше....», «Силуянова теперь замуж за него пойдет. и дети не смущают! а жене тяжело одной справляться.. предал детей...», «Так и знала, что ты козел. Бросить семью, где больной ребенок фу трус и ничтожество», — набросились на певца пользователи Сети. «Почему я то сразу бросил? А с детьми я в плотном контакте», — заявил Данко, уверяющий, что продолжает поддерживать контакт с дочерьми.
Фото: eastnews, instagram. globallookpress, starface