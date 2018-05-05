Фигуристка Евгения Медведева уходит от своего тренера Этери Тутберидзе

Телеканал «МАТЧ-ТВ» со ссылкой на источник сообщил о том, что 18-летняя Евгения Медведева приняла решение уйти от своего тренера Этери Тутберидзе. Достоверно неизвестно, к кому пойдет тренироваться олимпийская чемпионка. СМИ предполагают, что новым наставником Медведевой может стать канадский тренер Брайан Орсер, а представители центра спорта и образования «Самбо-70», где занимается спортсменка, утверждают, что она перейдет в группу к другому тренеру этой школы.
Напомним, Евгения Медведева стала серебряным призером XXIII Зимних Олимпийских игр, прошедших в Пхенчхане в феврале этого года. Фигуристка уступила 1,3 балла 15-летней Алине Загитовой, также тренирующейся у Этери Тутберидзе. В марте появились слухи о том, что Медведева намерена прекратить сотрудничество с Тутберидзе и начать выступать за другую страну, однако спортсменка опровергла появившуюся в СМИ информацию: «Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать».
Фото: globallookpress