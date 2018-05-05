Фигуристка Евгения Медведева уходит от своего тренера Этери Тутберидзе

Напомним, Евгения Медведева стала серебряным призером XXIII Зимних Олимпийских игр, прошедших в Пхенчхане в феврале этого года. Фигуристка уступила 1,3 балла 15-летней Алине Загитовой, также тренирующейся у Этери Тутберидзе. В марте появились слухи о том, что Медведева намерена прекратить сотрудничество с Тутберидзе и начать выступать за другую страну, однако спортсменка опровергла появившуюся в СМИ информацию: «Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать».

Фото: globallookpress