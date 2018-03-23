Владимир Путин стал президентом с рекордным количеством голосов

Центризбирком утвердил результаты народного голосования на выборах президента РФ, которые состоялись 18 марта. Владимир Путин переизбран на свой четвертый срок — голоса за него отдали 76,69% избирателей.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77% голосов. Третий результат у Владимира Жириновского (лидера ЛДПР), получившего 5,65% голосов. Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак с 1,68%, глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от Партии роста — бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,68%). Замыкает список кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65%).