Официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл появились в Сети

Сегодня, спустя два дня после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, на сайте Кенсингтонского дворца появились первые официальные фотографии королевской семьи в новом составе. Пока их три. На основной королевская семья предстала в почти полном составе, на втором пара сфотографировалась с детишками, на третьем — наедине друг с другом.

Семья позировала известному фотографу Алексею Любомирски в Зеленой гостиной Виндзорского замка. Он же делал «помолвочные» снимки пары.