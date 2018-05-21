Официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл появились в Сети

Сегодня, спустя два дня после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, на сайте Кенсингтонского дворца появились первые официальные фотографии королевской семьи в новом составе. Пока их три. На основной королевская семья предстала в почти полном составе, на втором пара сфотографировалась с детишками, на третьем — наедине друг с другом.
Семья позировала известному фотографу Алексею Любомирски в Зеленой гостиной Виндзорского замка. Он же делал «помолвочные» снимки пары.
Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл сыграли свадьбу в эту субботу, 19 мая. Она стала одной из самых запоминающихся королевских свадеб. Невеста блистала в двух платьях — в скромном она предстала на официальном мероприятии, а в более открытом — отправилась с новоиспеченным супругом на первую в их жизни семейную вечеринку, где, по слухам, зажгла с Джорджем Клуни под аккомпанимент Элтона Джона.
Фото: соцсети