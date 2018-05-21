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Официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл появились в Сети

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Камилла Паркер-Боулз, принц Чарльз, принц Филипп, королева Елизавета II, принц Гарри, Меган Маркл, Дория Рагланд (мама невесты), принц Уильям, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта, принц Джордж, маленькие члены королевской семьи и новоиспеченные родственники
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Кенсингтонский дворец обнародовал новые официальные портреты королевской семьи.

Сегодня, спустя два дня после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, на сайте Кенсингтонского дворца появились первые официальные фотографии королевской семьи в новом составе. Пока их три. На основной королевская семья предстала в почти полном составе, на втором пара сфотографировалась с детишками, на третьем — наедине друг с другом.

Семья позировала известному фотографу Алексею Любомирски в Зеленой гостиной Виндзорского замка. Он же делал «помолвочные» снимки пары.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл сыграли свадьбу в эту субботу, 19 мая. Она стала одной из самых запоминающихся королевских свадеб. Невеста блистала в двух платьях — в скромном она предстала на официальном мероприятии, а в более открытом — отправилась с новоиспеченным супругом на первую в их жизни семейную вечеринку, где, по слухам, зажгла с Джорджем Клуни под аккомпанимент Элтона Джона.

Фото: соцсети

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