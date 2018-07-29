Владимир Путин вручил награды российским футболистам

Артем Дзюба, взявший слово, предложил Владимиру Путину сменить хоккейные коньки на футбольный бутсы, на что президент ответил, что ему придется сменить не только коньки, но и кимоно, и горные лыжи: «Я в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже. Но после чемпионата мира и успешного выступления российской сборной прибавится число любителей футбола. Я, безусловно, тоже буду в их числе».

Владимир Путин также получил подарки от сборной — сувенирный мяч с портретами и автографами игроков и футбольную майку под 11 номером.