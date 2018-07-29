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Владимир Путин вручил награды российским футболистам

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Владимир Путин и Станислав Черчесов

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Сборная России по футболу получила награды за участие в Чемпионате мира.

В субботу, 28 июля, в Екатерининском зале московского Кремля состоялась торжественная церемония награждения российских спортсменов за успешное участие в домашнем Чемпионате мира по футболу. Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень мастерства футболистов, а также слаженную работу команды. Тренер сборной Станислав Черчесов получил из рук главы государства высшую награду — орден Александра Невского. Вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич были награждены орденами Почета, причем Сергей Игнашевич был удостоен награды и за вклад в развитие отечественного футбола: защитник провел 127 матчей в составе сборной. Отметим, что после окончания ЧМ-2018 Сергей сообщил, что заканчивает спортивную карьеру и займется тренерской деятельностью. Остальные игроки сборной получили почетные грамоты президента. Кроме того, всем футболистам сборной было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».

Артем Дзюба, взявший слово, предложил Владимиру Путину сменить хоккейные коньки на футбольный бутсы, на что президент ответил, что ему придется сменить не только коньки, но и кимоно, и горные лыжи: «Я в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже. Но после чемпионата мира и успешного выступления российской сборной прибавится число любителей футбола. Я, безусловно, тоже буду в их числе».

Владимир Путин также получил подарки от сборной — сувенирный мяч с портретами и автографами игроков и футбольную майку под 11 номером.

Фото: kremlin.ru/Globallookpress

Видео: YouTube.com/RT на русском

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