«Ухожу со спокойной душой»: вратарь Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу

«15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!» — объяснил Акинфеев.

Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году. В составе национальной команды голкипер стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года. Минувшим летом на домашнем чемпионате мира россияне добрались до четвертьфинала, где уступили Хорватии. Акинфеев принял участие во всех пяти матчах команды, среди которых уже ставшая исторической игра с Испанией в 1/8 финала: тогда Игорь отразил решающий пенальти в исполнении соперника и позволил сборной установить командный рекорд.

Фото: kremlin.ru, Komsomolskaya Pravda, Maksim Konstantinov, Dmitry Golubovich / Global Look Press