Квентин Тарантино

В сети Квентина Тарантино попала умница и красавица, 33-летняя певица и модель Даниэлла Пик, но ему все мало. Недавно режиссер закатил вечеринку по случаю 54-летия, на который не было Даниэллы. Говорят, она давно мечтает о семье и детях, а Квентин… пока не готов.

Дэнни Де Вито

Скромный рост и забавная внешность не мешают Дэнни Де Вито увлекаться красотками. Жена актера Реа Перлман 35 лет терпела его интрижки, но и ее терпение закончилось. Супруги решили расстаться и заявили, что навсегда останутся самыми близкими друзьями. Ну а 72-летний Де Вито снова свободен и по-прежнему в активном поиске.

Борис Грачевский

Создатель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский развелся с первой женой Галиной после 35 лет брака и стал искать молодые таланты не только в профессиональных целях. Отметив 61-летие, режиссер женился на своей коллеге Анне Панасенко, которой на тот момент было 24 года. У супругов родилась дочь Василиса, а спустя пару лет последовал развод. Сейчас Борис Юрьевич выходит в свет с третьей женой, 32-летней актрисой и певицей Екатериной Белоцерковской.

Армен Джигарханян

Армен Джигарханян в прошлом году отметил 80-летие и женился на директоре своего театра, 36-летней Виталине Цымбалюк-Романовской. Легендарный актер 15 лет скрывал роман с подчиненной, так что теперь уже бывшая супруга Татьяна Власова даже после развода и свадьбы Армена Борисовича, состоявшейся в Гагаринском ЗАГСе, не могла поверить в случившееся.

Клинт Иствуд

Клинт Иствуд не курит, занимается трансцендентальной медитацией и ведет здоровый образ жизни, а силы тратит на съемки новых фильмов и своих многочисленных возлюбленных — у режиссера восемь детей от разных женщин, а все его романы не помнит, наверное, даже он сам. Четыре года назад режиссер, которому в конце мая исполнится 87 лет, развелся с женой Диной и перестал скрывать близкие отношения с 42-летней Эрикой Фишер (она, к слову, была супругой друга Дины Иствуд). Эти отношения не продлились долго, а в СМИ начали появляться сообщения о все новых романах Иствуда.

Вадим Казаченко

Исполнителя хита «Больно мне, больно» недавно накрыла вторая волна популярности. Причиной повышенного интереса общественности к 53-летнему певцу стала его бурная личная жизнь. Недавно артисту родила сына его 35-летняя поклонница Ольга Мартынова, на которой он женился незадолго до появления малыша на свет. Вадим Казаченко не стал предаваться радостям молодого отца, назвал свой брак с Мартыновой фиктивным и публично сделал предложение руки и сердца своему директору Ирине Аманти, на которое она ответила согласием.

Антонио Бандерас

Антонио Бандерас был верен супруге Мелани Гриффит почти двадцать лет, крепко обнимал ее на красных дорожках и поддерживал в трудные времена — Мелани боролась с зависимостью от обезболивающих препаратов, сильно переживала из-за возрастных изменений и слишком увлеклась пластикой. Супруги вместе посещали психотерапевта. В итоге пару лет назад актеры приняли решение развестись, а 54-летний Бандерас начал встречаться с банкиром Николь Кемпел, которая младше его на 20 лет. Сама Гриффит в недавнем интервью призналась, что брак разрушила ее «зацикленность на проблемах».

Кейтлин (Брюс) Дженнер

Олимпийский чемпион Брюс Дженнер в 65 лет развелся со своей супругой Крис — известным продюсером и главой клана Кардашьян. Брюс не стал искать утешения в объятиях молодых красавиц, а решил сам стать женщиной. Недавно Кейтлин Дженнер (новое имя Брюса) рассказала о том, что сделала финальную операцию по смене пола, поменяв мужские гениталии на женские, и теперь чувствует себя абсолютно счастливой.

Фото: Global Look Press, East News, Instagram