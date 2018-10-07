Хабиб Непобежденный: в Лас-Вегасе состоялся бой века

Эта ночь выдалась поистине жаркой — миллионы зрителей следили за поединком дагестанца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора за титул чемпиона UFC (Абсолютного Бойцовского чемпионата — прим.ред.). По итогам напряженного боя победу одержал 30-летний Хабиб. В четвертом раунде спортсмен применил к сопернику удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе.
Отметим, что обстановка в зале, где состоялся поединок, была накалена до предела. Сразу после окончания боя началась массовая потасовка, в которую пришлось вмешиваться сотрудникам охраны. Как сообщает ТАСС, команде Макгрегора было вынесено предупреждение. В целях безопасности было принято решение не проводить интервью в октагоне и не надевать на Нурмагомедова чемпионский пояс.
Всего за свою карьеру Хабиб Нурмагомедов провел 27 боев по правилам смешанных единоборств, при этом спортсмен не проиграл ни одного поединка.
Фото: EastNews