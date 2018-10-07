Хабиб Непобежденный: в Лас-Вегасе состоялся бой века

Отметим, что обстановка в зале, где состоялся поединок, была накалена до предела. Сразу после окончания боя началась массовая потасовка, в которую пришлось вмешиваться сотрудникам охраны. Как сообщает ТАСС, команде Макгрегора было вынесено предупреждение. В целях безопасности было принято решение не проводить интервью в октагоне и не надевать на Нурмагомедова чемпионский пояс.

Всего за свою карьеру Хабиб Нурмагомедов провел 27 боев по правилам смешанных единоборств, при этом спортсмен не проиграл ни одного поединка.