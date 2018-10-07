logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Хабиб Непобежденный: в Лас-Вегасе состоялся бой века

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Хабиб Нурмагомедов

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Самый ожидаемый бой за титул чемпиона UFC выиграл российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов.

Эта ночь выдалась поистине жаркой — миллионы зрителей следили за поединком дагестанца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора за титул чемпиона UFC (Абсолютного Бойцовского чемпионата — прим.ред.). По итогам напряженного боя победу одержал 30-летний Хабиб. В четвертом раунде спортсмен применил к сопернику удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор

Отметим, что обстановка в зале, где состоялся поединок, была накалена до предела. Сразу после окончания боя началась массовая потасовка, в которую пришлось вмешиваться сотрудникам охраны. Как сообщает ТАСС, команде Макгрегора было вынесено предупреждение. В целях безопасности было принято решение не проводить интервью в октагоне и не надевать на Нурмагомедова чемпионский пояс.

Всего за свою карьеру Хабиб Нурмагомедов провел 27 боев по правилам смешанных единоборств, при этом спортсмен не проиграл ни одного поединка.

Фото: EastNews

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников