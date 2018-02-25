«Прощай, Пхенчхан»: в Южной Корее прошла церемония закрытия Олимпиады-2018

Буквально только что в южнокорейском Пхенчхане завершилась красочная церемония закрытия Олимпийских игр, которые для российских спортсменов стали, наверное, самыми сложными за всю историю Олимпиад. Несмотря на то что наши соотечественники выступали под нейтральным олимпийским флагом и назывались «олимпийскими атлетами из России», в отсутствие многих сильнейших спортсменов, не допущенных к участию в Олимпиаде, наши ребята смогли достойно выступить во многих дисциплинах. Они боролись до конца и принесли нашей стране 17 олимпийских медалей: 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых. Имена лыжников Дениса Спицова, Александра Большунова, Андрея Ларькова и других, фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, хоккеистов, впервые за последние 26 лет вышедших в финал олимпийского хоккейного турнира и с блеском завоевавших золото в труднейшем, фантастическом матче со сборной Германии, золотыми буквами будут вписаны в историю российского и мирового спорта.