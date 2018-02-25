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«Прощай, Пхенчхан»: в Южной Корее прошла церемония закрытия Олимпиады-2018

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Российские олимпийцы на церемонии закрытия Игр
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XXIII Зимние Олимпийские игры официально завершены.

Буквально только что в южнокорейском Пхенчхане завершилась красочная церемония закрытия Олимпийских игр, которые для российских спортсменов стали, наверное, самыми сложными за всю историю Олимпиад. Несмотря на то что наши соотечественники выступали под нейтральным олимпийским флагом и назывались «олимпийскими атлетами из России», в отсутствие многих сильнейших спортсменов, не допущенных к участию в Олимпиаде, наши ребята смогли достойно выступить во многих дисциплинах. Они боролись до конца и принесли нашей стране 17 олимпийских медалей: 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых. Имена лыжников Дениса Спицова, Александра Большунова, Андрея Ларькова и других, фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, хоккеистов, впервые за последние 26 лет вышедших в финал олимпийского хоккейного турнира и с блеском завоевавших золото в труднейшем, фантастическом матче со сборной Германии, золотыми буквами будут вписаны в историю российского и мирового спорта.

Российские фигуристы, взявшие серебро в командном зачете

«За 17 дней Олимпийских игр мы показали, как спорт объединяет людей во всем мире и строит мосты. МОК будет продолжать олимпийский диалог даже после того, как мы погасим олимпийский огонь. Мы руководствуемся нашей верой в будущее. Эти Игры показали многое, они обращены к молодому поколению. Олимпийские игры — это игры новых горизонтов. Мы предлагаем каждому свою руку, чтобы объединиться в этой вере в будущее. Спортсмены, вы самые лучшие послы нашего оптимизма, спасибо вам за честную игру и конкурентный дух. Я торжественно объявляю эти Игры закрытыми», — цитирует ТАСС президента МОК Томаса Баха. В торжественной обстановке олимпийский флаг был передан делегации Пекина, где с 4 по 20 февраля 2022 года пройдут XXIV Зимние Олимпийские игры.

Президент МОК Томас Бах передает олимпийский флаг главе делегации Пекина

Напомним, что, к сожалению, нашим спортсменам не разрешили пройти под национальным флагом России на закрытии Олимпиады. Однако сегодня утром было объявлено, что МОК не исключает возможность восстановления статуса ОКР в организации в ближайшие несколько дней, после того, как будут проверены все допинг-пробы наших олимпийцев.

Фото: globallookpress

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