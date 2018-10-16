Кутежи, драки, измены: Кокорин, Мамаев, Роналду и еще 9 самых скандальных футболистов

Александр Кокорин и Павел Мамаев
Павел Мамаев и Александр Кокорин сейчас находятся в СИЗО, в котором проведут два месяца. Тверской суд счел нужным до 8 декабря изолировать от общества игроков сборной России, которые давали показания как фигуранты уголовного дела по статье о хулиганстве. По версии обвинения, Кокорин и Мамаев приняли активное участие в двух драках 8 октября. Пострадавшими стали два российских чиновника — директор департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин, а также некий Виктор Соловчук, водитель ведущей Первого канала. Футболисты признались, что изрядно перебрав, они стали сравнивать соседа по столу с исполнителем «Гангнам стайла», тот ответил нецензурной бранью, за что получил стулом по голове. Раскаявшиеся спортсмены просили не лишать их свободы, но судья остался непреклонен.
Два года назад Мамаев и Кокорин уже были героями скандальных публикаций, когда закатили вечеринку в одном из клубов Монте-Карло. Тогда дорогое шампанское лилось рекой, футболисты отдыхали от души, а футбольные фанаты и поклонники ребят в это время горевали после разгромного проигрыша сборной России на Евро -2016. Неудивительно, что после того, как видео с вечеринки появилось в Сети, спортсмены оказались в центре скандала.
Криштиану Роналду
Форвард итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду недавно столкнулся с серьезными проблемами: его обвинили... в изнасиловании. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал рассказ 34-летней американки Кэтрин Майорги, которая заявила, что Криштиану Роналду напал на нее 13 июня 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса. В итоге адвокаты футболиста замяли дело, а Кэтрин подписала соглашение о неразглашении, которое сейчас просит признать недействительным. Кстати, тогда девушка получила в качестве компенсации 375 тысяч долларов. В итоге полиция Лас-Вегаса возобновила расследование дела в отношении Роналду, а представители сборной Португалии, капитаном которой является футболист, заявили прессе, что Криштиану не выйдет на поле в грядущих матчах, пока скандальный вопрос не будет решен. Сам спортсмен отрицает все обвинения и заявил, что подобные истории, когда за его счет пытаются прославиться — часть его работы. Стоит отметить, что давно ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Роналду, которые он не раз опровергал. Сейчас футболист, ранее встречавшийся с супермоделью Ириной Шейк, живет в гражданском браке с Джорджиной Родригес, родившей ему в прошлом году дочь. У футболиста также подрастают сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Мэтью, рожденные от суррогатных матерей.
Александр Кержаков
Слухи о разводе Миланы и Александра Кержаковых ходили давно, подтвердились они весной, а летом стали известны нелицеприятные подробности, которые теперь уже бывшая супруга спортсмена раскрыла после нервного срыва. Кержакова вышла в прямой эфир Instagram и призналась, что бывший муж тайно забрал у нее сына. Милана также рассказала, что Александр никогда не любил ее и женился по расчету, о чем он заявил ей сам. Она назвала истинную причину их расставания: по мнению Кержаковой, после смерти ее отца (петербургского сенатора Вадима Тюльпанова) она стала спортсмену просто не нужна. Сейчас старший тренер юношеской сборной России не дает экс-супруге видеться с ребенком, также он отсудил право опеки над старшим сыном от второй жены Екатериной Сафроновой.
Неймар
Капитан национальной сборной Бразилии, красавчик, любимец звезд шоу-бизнеса и глянцевых фотографов Неймар играет за свою страну в международных матчах с восемнадцати лет. Ранний успех так вскружил ему голову, что он едва не стал банкротом, с энтузиазмом начав тратить заработанные миллионы. Он является глубоко верующим человеком и минимум раз в неделю посещает церковь, а также регулярно участвует в благотворительных акциях. Впрочем, религиозные убеждения вовсе не мешают футболисту менять девушек как перчатки. У Неймара подрастает семилетний сын Давид от бывшей подружки, известно о его романах с актрисой Бруной Маркезини, моделями Габриэллой Ленци и Сорае Вучелич. Помимо любви к вечеринкам моделям и дорогим покупкам, Неймар приобрел скандальную славу из-за того, что регулярно устраивает драматические сцены во время матчей, выясняя отношения с судьями, другими футболистами и картинно катается по футбольному полю, эффектно изображая боль при малейших столкновениях с коллегами по игре.
Диего Марадона
Легенда футбола Диего Марадона, как и Неймар, отличился во время Чемпионата мира по футболу, проходившего этим летом в России. Один из самых успешных футболистов в истории давно известен своим эпатажным поведением и зависимостью от алкоголя и запрещенных препаратов. На этот раз Марадона присутствовал на играх сборной Аргентины и запомнился всем вызывающим поведением на матче аргентинцев против нигерийцев, когда показывал средние пальцы на глазах у публики, празднуя гол своей команды. Международная федерация футбола после такого выпада Марадоны назвала его поведение недостойным и позорящим футбол вообще и сборную Аргентины в частности.
Луис Суарес
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прославился тем, что не раз кусал игроков команды противника прямо во время матча. За неадекватное поведение дисциплинарный комитет ФИФА признал футболиста виновным в неспортивном поведении, дисквалифицирол его на несколько матчей и обязал заплатить штраф. Так что если вы не любительница экстремальных ощущений и не хотите испытать на себе знаменитый укус Суареса — не советуем.
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов стал героем таблоидов после громкого развода с Ольгой Бузовой. Певица и телеведущая обвинила футболиста, женившегося вскоре после расставания с ней на модели Анастасии Костенко, в измене, недостойном поведении, жадности и дала многочисленные интервью, в которых на все лады расписала недостатки спортсмена. Недавно первая жена Тарасова подала на него в суд за неуплату алиментов в размере 15 миллионов рублей. По словам адвоката Сергея Жорина, не исключено возбуждение уголовного дела по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» в случае дальнейшего уклонения Дмитрия от выплаты алиментов.
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин тоже прославился своим своеобразным отношением к бывшей гражданской жене и детям. Недавно Юлия Барановская, родившая ему дочь и двоих сыновей, заявила, что футболист вот уже пять лет не общается с собственными детьми. «Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений, отец это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого. И еще один момент, на мой взгляд найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается», — написала она в Instagram.
Напомним, что для Юлии Барановской поступок ее теперь уже бывшего мужа Андрея Аршавина стал шоком. Футболист заявил ей о том, что расстается с ней и уходит к другой женщине, когда Юля была беременна от него третьим ребенком. О предательстве супруга Барановская откровенно рассказала Андрею Малахову в шоу «Пусть говорят», в котором не могла сдерживать эмоции и слезы. «Ребенок в животе, муж сказал, что уходит, мама болеет. Я решила, что он пошутил, что прилечу в Питер, поговорю с ним и все изменится. В самолете из Лондона я поднялась и пошла к пилоту — просить, чтобы меня высадили. Я поняла, что не могу лететь. Это было страшно. Не дай Бог такое кому-нибудь пережить», — поделилась она.
Уэйн Руни
Уэйн Руни — еще один знаменитый и далеко неидеальный отец из мира футбола. Один из лучших игроков в истории английского футбола известен не только своими талантами, но и постоянными изменами жене Колин, родившей ему четверых детей. Незадолго до рождения младшего сына, появившегося на свет в начале 2018 года, стало известно о веселой ночи Уйэна, которую он провел в обществе девушек легкого поведения. У беременной Колин сдали нервы от постоянных похождений супруга и она собиралась наконец развестись, но в итоге Руни удалось загладить свою вину и сохранить семью.
Пепе
Португальский защитник Пепе известен своей грубой игрой на поле — он может дать пинка сопернику, ударить его по лицу, ударить лежащего коллегу из другого клуба. К примеру, в 2009 году в матче против испанского клуба «Хетафе» Пепе толкнул соперника в спину, а потом еще и ударил его ногой. На этом он не остановился и наступил на руку футболисту, подозревая его в симуляции, а потом начал спорить с судьей о предъявленной карточке. За эти бойцовские приемы он получил десять матчей дисквалификации и только после такого наказания стал вести себя на поле прилично.
Федор Смолов
Один из самых симпатичных российских футболистов, нападающий клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов ведет светский образ жизни, снимается в глянце и предпочитает девушек модельной внешности. Три года назад Федор развелся с «Мисс Россия — 2003» Викторией Лопыревой. Всем этим Федор нередко раздражает футбольных болельщиков, которые часто бывают недовольны его игрой и слишком показной успешность. На прошедшем этим летом Чемпионате мира Смолов снова разозлил футбольных фанатов и оказался в центре скандала, когда не смог забить пенальти в 1/4 финала. Некоторые решили, что он подвел всю сборную России, которая героически сражалась с сильной сборной Хорватии.
Фото: eastnews, globallookpress. instagram, starface, getty