Кутежи, драки, измены: Кокорин, Мамаев, Роналду и еще 9 самых скандальных футболистов

Павел Мамаев и Александр Кокорин сейчас находятся в СИЗО, в котором проведут два месяца. Тверской суд счел нужным до 8 декабря изолировать от общества игроков сборной России, которые давали показания как фигуранты уголовного дела по статье о хулиганстве. По версии обвинения, Кокорин и Мамаев приняли активное участие в двух драках 8 октября. Пострадавшими стали два российских чиновника — директор департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин, а также некий Виктор Соловчук, водитель ведущей Первого канала. Футболисты признались, что изрядно перебрав, они стали сравнивать соседа по столу с исполнителем «Гангнам стайла», тот ответил нецензурной бранью, за что получил стулом по голове. Раскаявшиеся спортсмены просили не лишать их свободы, но судья остался непреклонен.

Два года назад Мамаев и Кокорин уже были героями скандальных публикаций, когда закатили вечеринку в одном из клубов Монте-Карло. Тогда дорогое шампанское лилось рекой, футболисты отдыхали от души, а футбольные фанаты и поклонники ребят в это время горевали после разгромного проигрыша сборной России на Евро -2016. Неудивительно, что после того, как видео с вечеринки появилось в Сети, спортсмены оказались в центре скандала.

Криштиану Роналду