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Опасные пенальти, стальные нервы Акинфеева и вера болельщиков: Россия обыграла Испанию в 1/8 Чемпионата мира по футболу

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сборная России

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Впервые в истории наша сборная вышла в четвертьфинал мундиаля

Сегодня сборная России встретилась с испанской командой в рамках 1/8 плей-офф чемпионата мира по футболу. В напряженнейшей игре наша команда по результатам послематчевых пенальти одержала победу и вышла в четвертьфинал FIFA 2018.

На 12-й минуте матча счет открыл Сергей Игнашевич автоголом. Случайное касание мяча рукой испанского защитника Жерара Пике подарило нашей сборной пенальти, которое блестяще пробил Артем Дзюба. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Впервые в нынешнем чемпионате было назначено дополнительное время — два тайма по 15 минут, которые также завершились ничьей. Матч завершился серией пенальти, которую наша сборная выиграла со счетом 3:4.

Соперника по четвертьфиналу мы узнаем через несколько часов, когда состоится матч между Хорватией и Данией.

Фото: PETTER ARVIDSON/imago sportfotodienst, Marius Becker, Wang Yuguo, Xu Zijian/Globallookpress

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