Опасные пенальти, стальные нервы Акинфеева и вера болельщиков: Россия обыграла Испанию в 1/8 Чемпионата мира по футболу

Сегодня сборная России встретилась с испанской командой в рамках 1/8 плей-офф чемпионата мира по футболу. В напряженнейшей игре наша команда по результатам послематчевых пенальти одержала победу и вышла в четвертьфинал FIFA 2018.

На 12-й минуте матча счет открыл Сергей Игнашевич автоголом. Случайное касание мяча рукой испанского защитника Жерара Пике подарило нашей сборной пенальти, которое блестяще пробил Артем Дзюба. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Впервые в нынешнем чемпионате было назначено дополнительное время — два тайма по 15 минут, которые также завершились ничьей. Матч завершился серией пенальти, которую наша сборная выиграла со счетом 3:4.