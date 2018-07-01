«Космический вратарь и многорукий Шива»: звезды восхищаются Игорем Акинфеевым

Сергей Жуков: «Шлю вам с Игорьком лучики добра и он будет тоже рад услышать и почитать ваши поздравления ему и команде!;) Пишите, не скупитесь:) Сегодня тот самый день, когда каждый из нас хочет устроить себе внеочередной выходной, и ведь повод есть — Россия в четвертьфинале! Этот день останется в памяти надолго даже у тех, кто далек от мира футбола, да и остались ли вообще такие после вчерашнего?» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Рита Дакота: «Когда Акинфеев отбил решающий пенальти, мы орали так, что Мия разревелась от страха! Я понимаю, что мы сегодня просто «родители года», но нам отчего-то совсем не стыдно».