«Космический вратарь и многорукий Шива»: звезды восхищаются Игорем Акинфеевым

1 июля сборная России встретилась с испанской командой в рамках 1/8 плей-офф чемпионата мира по футболу. В напряженнейшей игре наша команда по результатам послематчевых пенальти одержала победу и вышла в четвертьфинала FIFA 2018.
Огромную роль в победе сыграл вратарь и капитан нашей сборной Игорь Акинфеев. И сразу после матча, и на следующий день знаменитости и поклонники не перестают петь дифирамбы этому спортсмену и надеяться на такую же потрясающую игру 7 июля, когда сборной России предстоит встреча со сборной Хорватии.
Сергей Жуков: «Шлю вам с Игорьком лучики добра и он будет тоже рад услышать и почитать ваши поздравления ему и команде!;) Пишите, не скупитесь:) Сегодня тот самый день, когда каждый из нас хочет устроить себе внеочередной выходной, и ведь повод есть — Россия в четвертьфинале! Этот день останется в памяти надолго даже у тех, кто далек от мира футбола, да и остались ли вообще такие после вчерашнего?» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Рита Дакота: «Когда Акинфеев отбил решающий пенальти, мы орали так, что Мия разревелась от страха! Я понимаю, что мы сегодня просто «родители года», но нам отчего-то совсем не стыдно».
Ураааа! Молодцы!!! Похоже Шнапс стал талисманом сборной России по футболу! 😄 теперь буду всегда перед матчем выкладывать фото с ним ). Спасибо нашим ребятам за красивый футбол! Мы с Вами! Вы наша гордость и легенда!!!! Испания , приезжайте ещё в гости ) #усынадежды #усынадежды⚽️ #фифа2018 #fifa2018 #allamikheeva #алламихеева #шнапсвамвленту
Яна Рудковская: «Оказываются футболисты умеют летать! Игорь Акинфеев! Космический он какой -то вратарь и герой сегодняшней игры!».
Сергей Безруков: «Браво НАШЕЙ СБОРНОЙ!!! ОТДЕЛЬНОЕ БРАААААВОООО НАШЕМУ ВРАТАРЮ ИГОРЮ АКИНФЕЕВУ!!!!».
Самые нервные 120 минут на моей памяти! Уверена, в это время был побит рекорд России по количеству принятого корвалола, валидола и так далее. И самые счастливые секунды, когда Игорь Акинфеев фантастически достал мяч ногой и принес нам победу!!! Россия - в четвертьфинале! Мой любимый Дзюба - герой! Усы надежды - работают! А страна - счастлива! ⠀ ⠀ Это так здорово, когда веришь в чудо, и оно сбывается! 80 тысяч зрителей в "Лужниках" и миллионы болельщиков у экранов переживали, передавали парням положительную энергетику - и не зря. Они выстояли, вытерпели и победили, чтобы принести стране праздник. 10 лет назад Россия обыграла Голландию, это было грандиозно, но сейчас повод для гуляний даже круче! Народ, все на улицы! Великий день для российского спорта! ⠀ ⠀ Всегда нужно верить в своих, а не хоронить заранее и говорить еще до игры, что будет 0:17. Спасибо вам, Мужики, за этот урок и за это чудо!!! Кто там следующий???? ⠀ @teamrussia ,⠀ @artem.dzyuba , @gazinskiy , @cheryshev90 , @19samedov84 , @smolovfedor_10 , @semenov_89 , @lunev99 , @yuryzhirkov , @ignashevich4 , @akinfeevigor , @vladimir_gabulov , @mario.fernandes02 , @illson1916 , @zobnin47 , @miranchuk__jr60 , @alex_golovin17 , @kuzyaev_14 , @miranchuk , @19smolnikov_official , @erokhin___alexander ⠀ ⠀ ⠀ #чм2018 #worldcup #fromrussiawithlove
Тина Канделаки: «Самые счастливые секунды, когда Игорь Акинфеев фантастически достал мяч ногой и принес нам победу!!! Россия — в четвертьфинале!».
Фото: Wu Zhuang, Marcelo Machado de Melo, Rodolfo Buhrer, Maksim Konstantinov, Marius Becker, Wang Yuguo / Global Look Press, Instagram