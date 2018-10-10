Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги

В прошлом выпуске романтичного телепроекта «Замуж за Бузову» в финале остался лишь один участник — владелец сыроварной фермы из Суздаля Денис Лебедев. Теперь Ольге предстоит решить, достоин ли этот мужчина того, чтобы она могла назвать его своим бойфрендом, а затем и женихом.

Помочь Ольге вызвался портал Super.ru и брат экс-жены Дениса Анны Кочетовой. Молодой человек рассказал изданию, что Лебедев якобы жил с его сестрой по давно отработанной на других девушках схеме: предприимчивый сыровар соблазнил дочь экс-помощника сенатора Совета Федерации, вошел в ее круг доверия, открыл бизнес на деньги жены и ее родных, а потом через суд попытался обобрать до нитки всю семью Кочетовых — и, говорят, ему это вполне удалось.