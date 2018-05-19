Королевская свадьба! Принц Гарри и Меган Маркл поженились

Внимание всего мира приковано сегодня к городу Виндзор в графстве Беркшир в Великобритании. Именно там, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялась церемония бракосочетания внука королевы Елизаветы II — принца Гарри и его возлюбленной — американской актрисы Меган Маркл. С одиннадцати часов утра по московскому времени в Виндзорском замке начали появляться первые гости свадебной церемонии. Более двух с половиной тысяч поклонников королевской семьи пригласили на королевскую свадьбу. Жители Великобритании получили возможность лично присутствовать на территории Виндзорского замка, чтобы поприветствовать молодоженов. Также на церемонию венчания были приглашены 600 гостей из близкого окружения жениха и невесты.
Windsor is ready for the #RoyalWedding! Today Prince Harry and Ms. Meghan Markle will be married at Windsor Castle surrounded by friends and family. Follow us @TheRoyalFamily @KensingtonRoyal and @ClarenceHouse live all day. This morning it was announced that Prince Harry and Ms. Meghan Markle will become known as Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex.
Среди гостей мероприятия — герцогиня Кэтрин и ее сестра Пиппа Миддлтон с супругом, Джеймсом Мэттьюзом, Опра Уинфри, Виктория и Дэвид Бэкхем, Джордж и Амаль Клуни, Элтон Джон и многие другие. Бывшые возлюбленные принца Гарри, Крессида Бонас и Челси Дейви, также были замечены среди приглашенных.
Стал известен титул, который получит мисс Маркл после бракосочетания. Представители Букингемского дворца сообщили, что принцу Уэльскому Гарри пожалован титул герцога Сассекского. Таким образом, его супруга станет герцогиней Сассекской.
Буквально накануне стало известно, что красавицу-невесту к алтарю поведет отец принца Гарри — принц Чарльз. Изначально планировалось, что эту почетную миссию выполнит отец Меган Томас Маркл. Однако СМИ сообщили, что он перенес тяжелое заболевание, из-за чего не смог прилететь на свадьбу дочери.
Лаконичное белое платье, которое выбрала Меган для церемонии бракосочетания, создано дизайнерами бренда Givenchy, а именно креативным директором модного Дома — Клэр Уэйт Келлер.
Для супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон свадьба принца Гарри — первый официальный выход в свет после рождения третьего ребенка. Напомним, герцогиня Кембриджская 23 апреля родила мальчика, которого назвали Луи Артур Чарльз. Сегодняшний день малыш проведет с няней, а его мама со старшими детьми посетит важное мероприятие. Старший сын принца Уильяма и герцогини Кэтрин принц Джордж должен будет нести кольца, которыми обменяются жених и невеста.
Фото: gettyimages, eastnews, twitter