Королевская свадьба! Принц Гарри и Меган Маркл поженились

Стал известен титул, который получит мисс Маркл после бракосочетания. Представители Букингемского дворца сообщили, что принцу Уэльскому Гарри пожалован титул герцога Сассекского. Таким образом, его супруга станет герцогиней Сассекской.

Буквально накануне стало известно, что красавицу-невесту к алтарю поведет отец принца Гарри — принц Чарльз. Изначально планировалось, что эту почетную миссию выполнит отец Меган Томас Маркл. Однако СМИ сообщили, что он перенес тяжелое заболевание, из-за чего не смог прилететь на свадьбу дочери.

Лаконичное белое платье, которое выбрала Меган для церемонии бракосочетания, создано дизайнерами бренда Givenchy, а именно креативным директором модного Дома — Клэр Уэйт Келлер.