Беременная Тодоренко в оборках, Решетова более чем в эффектном платье и другие звезды на премии «Человек года GQ»

Накануне вечером вернувшиеся из Сочи российские знаменитости собрались в подмосковной Барвихе, чтобы отметить достижения тех мужчин, которые в течение года сделали нечто особенно выдающееся и, возможно, вошли в историю. На церемонии «Человек года GQ» яблоку было негде упасть.

Особенный фурор произвела красивая пара — рэпер Тимати и его девушка Анастасия Решетова. Модель выбрала очень смелое, практически прозрачное вечернее платье и гордо позировала под руку с возлюбленным.