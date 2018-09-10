Беременная Тодоренко в оборках, Решетова более чем в эффектном платье и другие звезды на премии «Человек года GQ»

Накануне вечером вернувшиеся из Сочи российские знаменитости собрались в подмосковной Барвихе, чтобы отметить достижения тех мужчин, которые в течение года сделали нечто особенно выдающееся и, возможно, вошли в историю. На церемонии «Человек года GQ» яблоку было негде упасть.
Особенный фурор произвела красивая пара — рэпер Тимати и его девушка Анастасия Решетова. Модель выбрала очень смелое, практически прозрачное вечернее платье и гордо позировала под руку с возлюбленным.
Телеведущая Регина Тодоренко, которая вот-вот родит первенца певцу Владу Топалову, пришла на церемонию одна, но ее настроение от этого не стало хуже — будущая мама лучезарно улыбалась и играла оборками своего эффектного наряда.
Главная награда и титул «Человек года» достался в этом году форварду сборной России по футболу Артему Дзюбе. Но спортсмен не смог лично присутствовать на мероприятии и поблагодарил всех присутствовавших в специальном видеообращении.
Также на пышном светском рауте были замечены Дмитрий и Стефания Маликовы, Сергей Шнуров с новой спутницей, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Светлана Бондарчук, Елена Летучая и множество других звезд.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Instagram