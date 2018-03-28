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Россияне прощаются с жертвами трагедии в Кемерове

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Сегодня по всей России был объявлен траур по погибшим в результате страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово.

Во многих городах нашей страны прошли митинги и акции памяти жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. По официальным данным, погибло 64 человека, из них 41 ребенок.

Множество простых россиян присоединились к акциям, посвященным погибшим в пожаре: запуск в небо белых воздушных шаров, стихийные антикоррупционные митинги, минуты молчания.

#кемеровомыстобой #владивосток #vdk

Публикация от Alina👑 (@alinamishagina)

Ведущие Первого канала тоже решили выразить соболезнования кемеровчанам: они приняли участие в съемках специального видеоролика, держа в руках таблички с хэштегом #Кемеровомыстобой. Другие знаменитости также не остались в стороне.

Царстве небесное погибшим!!!! 🙏🏻👼

Публикация от Lena Katina (@lenakatina)

Passion.ru присоединяется к соболезнованиям родным и близким жертв пожара в Кемерово.

Фото: Global Look Press, Instagram

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