Россияне прощаются с жертвами трагедии в Кемерове

Во многих городах нашей страны прошли митинги и акции памяти жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. По официальным данным, погибло 64 человека, из них 41 ребенок.
Множество простых россиян присоединились к акциям, посвященным погибшим в пожаре: запуск в небо белых воздушных шаров, стихийные антикоррупционные митинги, минуты молчания.
Ведущие Первого канала тоже решили выразить соболезнования кемеровчанам: они приняли участие в съемках специального видеоролика, держа в руках таблички с хэштегом #Кемеровомыстобой. Другие знаменитости также не остались в стороне.
За последние два года я потеряла отца, родного брата и тетю.. это моя семья, мои любимые и родные .. и этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастёт.. и даже не смотря на все это, я не могу представить себе ту боль, которую испытывают семьи погибших деток... не смотря на всё это я даже боюсь подумать о том, чтобы было со мной ..и нет таких слов в нашем богатом русском языке, чтобы описать, как мне жаль.. как сильно мне жаль.. Дети, простите🙏🏻 #кемеровомыстобой
Рассвет. Утро следующего дня. Кажется, что вот и зарождается новая жизнь, но теперь она никогда не будет прежней! Бесконечная боль... Каждый раз думаю, о том, что чувствовали те, кто оказался в смертельной ловушке... О том, как и с чем теперь живут те, кто запер их и оставил там... С чем и как живут те, кто, чтобы было выгоднее, быстрее, удобнее, давал деньги, брал деньги... Возращаюсь мыслями к картине Юрия Быкова «Дурак»... #кемерово #скорбь #трагедия #заперто
Passion.ru присоединяется к соболезнованиям родным и близким жертв пожара в Кемерово.
Фото: Global Look Press, Instagram