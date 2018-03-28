Россияне прощаются с жертвами трагедии в Кемерове

Во многих городах нашей страны прошли митинги и акции памяти жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. По официальным данным, погибло 64 человека, из них 41 ребенок.

Множество простых россиян присоединились к акциям, посвященным погибшим в пожаре: запуск в небо белых воздушных шаров, стихийные антикоррупционные митинги, минуты молчания.