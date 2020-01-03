Собчак с Богомоловым, Андреева с Бондарчуком и другие самые яркие, нашумевшие и красивые свадьбы 2019 года
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Фото: Instagram
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Церемонию бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова, которая прошла в пятницу 13-го сентября, можно смело назвать самой нестандартной свадьбой года. Нежное платье невесты, необычные браслеты и кольца молодоженов, скандальные пригласительные и вишлист, траурный кортеж и звездные гости — поговаривают, что весь этот перформанс обошелся паре в 12 миллионов рублей. Ксения и Костантин выбрали необычную стилистику для торжества: они все оформили в мрачном похоронном стиле, в соответствии с датой свадьбы в пятницу 13-го и девизом «Пока смерть не разлучит нас». Так, на регистрацию Богомолов и Собчак прибыли не на привычном белоснежном свадебном кортеже, а на похоронном катафалке. Ведущим свадьбы стал Игорь Верник, а перед гостями выступали Николай Басков и Филипп Киркоров, под песню которого «Снег» молодожены исполнили первый танец.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Фото: Starface
В уходящем году самой скрытной невестой стала Паулина Андреева. Актриса и ее теперь уже законный супруг — режиссер Федор Бондарчук держали в тайне от широкой общественности дату свадьбы, место проведения торжества и тем более другие подробности важного для них события. В итоге праздник с друзьями и родственниками пара устроила в старинном особняке в центре Санкт-Петербурга. На свадьбу было приглашено 200 гостей, и всем им... было запрещено делать фотографии во время торжества. Правда, позднее Паулина сжалилась над любопытными поклонниками и все же опубликовала свое свадебное фото.
Регина Тодоренко и Вдад Топалов
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились этим летом в Италии. Торжественная церемония состоялась на роскошной вилле Астор в Сорренто. Влюбленные устроили застолье на свежем воздухе и любовались вместе с гостями потрясающей красоты закатом. Регина мечтала о таком празднике, и он состоялся. Платье она выбирала долго и тщательно. В итоге телеведущая предстала перед друзьями и родными в нежном, легком и струящемся наряде, в котором была похожа на Джульетту. Медовый месяц молодожены решили провести в Греции.
Виктория Лопырева и Игорь Булатов
Фото: Instagram
Виктория Лопырева в ток-шоу «Ходят слухи» наконец призналась, что она и отец ее сына Игорь Булатов давно женаты. «Окольцевали», — сказала Виктория, показав кольцо: «Мы поженились давно, когда я была еще в положении. Расписались в Грибоедовском загсе, это была идеальная церемония с самыми родными. Мы пригласили только наши семьи и самых близких друзей». Вика добавила, что хотела бы устроить большую церемонию с огромным количеством друзей, но пока у нее не было времени заниматься организацией праздника: «Я провела миллион свадеб и знаю, как выглядят самые шикарные из них. У меня друзья по всему миру, и, чтобы собрать всех вместе на нашей большой свадьбе, нужно много времени. У меня пока не было сил заниматься этим».
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Фото: Global Look Press / face to face
Певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин стали мужем и женой в сентябре 2018 года. Но большой праздник тогда влюбленные не устроили. И лишь год спустя после того, как они впервые сказали друг другу «Да» 25-летний Джастин и 22-летняя Хейли устроили пышное торжество для семьи и друзей. На свадьбе, которая прошла в живописном месте в Южной Каролине, собрались 154 гостя. Среди них Кети Перри, Кендал Дженнер, Джейден Смит, Камила Морроне, Лил За и другие селебрити. Официальная церемония прошла в небольшой часовне Montage Palmetto Bluff, а праздничный ужин - в бальном зале Montage в нескольких минутах ходьбы от часовни. Украшением зала занималась компания Revelry Event Designers из Лос-Анджелеса, которая поставляет декорации для премий «Оскар» и «Грэмми».
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк
Фото: Getty
12 октября 2018 года принцесса Евгения Йоркская вышла замуж за своего избранника, банкира Джека Бруксбенка. Члены британской королевской семьи — от самой монархини Елизаветы II до маленького принца Джорджа и принцессы Шарлотты — собрались в Виндзорском замке, чтобы стать свидетелями красивой свадьбы. Евгения выбрала пышное платье от Peter Pilotto, которое не скрыло ее шрамы от операции на позвоночнике, сделанной еще в детстве — говорят, так и было задумано девушкой. На церемонии собралось множество звездных гостей: Робби Уильямс с супругой, сестры Поппи и Кара Дельвинь, Элли Гулдинг, Наоми Кэмпбелл, Лив Тайлер, Деми Мур — всех и не перечислишь. Разумеется, были на свадьбе и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, ее беременная сестра Пиппа Миддлтон, а также Меган Маркл с принцем Гарри.
Хайди Клум и Том Каулитц
Фото: Global Look Press / Javier Rojas
Хайди Клум и Том Каулитц сыграли свадьбу в Италии. Торжество прошло на знаменитой яхте Christina O, где в свое время Грейс Келли вышла замуж за князя Ренье, а Жаклин Кеннеди — за Аристотеля Онассиса. Главными гостями свадьбы Клум и Каулитца стали их близкие друзья, а почетную роль ведущего исполнил брат жениха, музыкант Билл Каулитц. Палуба легендарной яхты была украшена белыми и розовыми цветами. Хайди Клум выбрала длинное платье с пышными ассиметричными рукавами, расшитое цветами.
Карли Клосс и Джошуа Кушнер
Фото: Instagram
Супермодель Карли Клосс вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера осенью прошлого года. Они расписались через 6 лет после знакомства. На церемонии бракосочетания, которая прошла в условиях секретности, было всего 80 человек. Карли посчитала, что первая свадьба была слишком скоромной и официальной. И супруги решили устроить большой праздник еще раз. Дресс-кодом на второй свадьбе супермодели и миллиардера стали костюмы ковбоев. На праздник, который прошел на ферме в Вайоминге, прибыли мировые знаменитости: Орландо Блум и Кэти Перри, Дарья Жукова, Дерек Бласберг, Дайана фон Фюрстенберг и другие друзья пары. Первая свадьба Карли и Джошуа прошла по еврейским традициям. Перед церемонией модель приняла иудаизм. Но и на второй более веселой свадьбе жених с невестой и гостями танцевали хору – танец, без которого не обходятся еврейские свадьбы.
Дарья Клюкина и Владимир Чопов
Фото: Instagram
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина и бизнесмен Владимир Чопов устроили шикарную свадьбу в Италии. Пышный праздник для друзей и близких состоялся на вилле Balbiano на берегу озера Комо — весьма популярном у брачующихся месте. Светские сплетники доложили: на вторую свадьбу Даши и Владимира было приглашено лишь 50 человек, в том числе Дима Билан с продюсером Яной Рудковской. Невеста выбрала платье Elie Saab.
Эли Сааб-младший и Кристина Мурад
Фото: Instagram
В июле в Ливане состоялась свадьба века. По крайней мере, так ее назвали тысячи гостей, прибывших на трехдневное торжество. В Бейруте женился сын известного ливанского дизайнера Эли Сааба — Эли Сааб-младший. За несколько дней его жена Кристина Мурад сменила три наряда от звездного свекра. В первый день прошли предсвадебные мероприятия, во второй - в церкви Бкерки состоялась церемония бракосочетания, в третий — праздник в Факре, семейном поместье Саабов. Для невестки Эли Сааб создал три наряда, о которых может мечтать каждая невеста. Во время свадебной церемонии на Кристине было платье, над созданием которого 450 часов трудились 12 человек. Это платье от Elie Saab Haute Couture с закрытым лифом и длинным шлейфом. На невесте также была 4,5-метровая фата.
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони
Фото: Instagram
29-летняя звезда «Голодных игр» вышла замуж за своего избранника, искусствоведа Кука Марони в октябре. На церемонии бракосочетания в замке Белкорт в Ньюпорте присутствовали Кэмерон Диаз, Адель, Никки Ричи, Эмма Стоун, Крис Дженнер, Сиенна Миллер и многие другие звезды. Невеста выбрала для церемонии роскошное белоснежное платье от Dior.
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
18 июля 35-летняя светская львица и 37-летний режиссер Резо Гигинеишвили поженились. Этот брак стал третьим для каждого из них. В загс жених с невестой отправились без большой компании, а потом устроили шумную свадьбу для друзей. Для похода в загс надежда выбрала белоснежный костюм от Ульяны Сергиенко, а на большой праздник – дерзкое мини-платье того же дизайнера. Под крики «Горько!» молодожены целовались под салфеткой, укрывавшей лица.
Потап и Настя Каменских
Фото: Instagram
Потап и Настя Каменских устроили свадьбу в лесу почти летом, в конце мая. Гости, которые собрались на необычном мероприятии, назвали эту свадьбу «самым долгожданным событием года», а платье невесты сравнили с королевским, ставя тег #royalwedding. Платье невесты израильского бренда Galia Lahav обошлось ей в 5 тысяч долларов. В день свадьбы пара выпустила романтичный клип «Константа». «Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни "Обіцяю" и новый хит "Константа". Вслушайтесь в строки нового трека и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей "Обіцяю" и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое», — написала Настя.
T-killah и Мария Белова
Фото: Instagram
В начале июля 30-летний рэп-исполнитель Александр Тарасов (T-killah) и 29-летняя журналистка Мария Белова стали мужем и женой. Свадьбу играли в Барвихе, мероприятие было веселым и современным. Невеста выбрала эффектное полупрозрачное платье-бюстье в пол. Затем молодожены устроили вечеринку: T-killah был в костюме со звериным принтом, который он сам назвал сиреневым гепардом, а Мария надела новое свадебное платье с рюшами. Позировали влюбленные на фоне джипа под цвет костюма жениха.
Сергей Семак и Анна Семак
Фото: Instagram
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак женился на своей экс-супруге в окружении 8 детей и звездных гостей минувшей весной. Озеро Комо стало настоящим местом притяжения для тех, кто хочет сказать заветное «да» на фоне волшебной природы и старинных вилл. Анна и Сергей женились во второй раз. Первая их свадьба состоялась 10 лет назад, но через несколько лет счастливой супружеской жизни они подали на развод. Что стало его причиной, неизвестно. Но вскоре они поняли, что жить друг без друга не могут, и во второй раз отправились под венец. Праздник получился веселым: сразу несколько подружек невесты поймали букет, гости веселились от души, молодожены витали от счастья на седьмом небе. После церемонии для приглашенных устроили обед в красивом зале одной из вилл. А закончился вечер разрезанием многоэтажного торта под сверкание бенгальских огней.
Жан-Кристоф Луи-Фердинанд-Альберик и Олимпия фон унд цу Арко-Циннерберг
Фото: Eastnews
В столице Франции состоялась поистине королевская свадьба. Как сообщает Daily Mail, 33-летний прапраправнучатый племянник Наполеона Бонапарта Жан-Кристоф Луи-Фердинанд-Альберик, принц Наполеон женился на своей возлюбленной, 31-летней графине Олимпии фон унд цу Арко-Циннерберг, представительнице династии Габсбургов. Невеста принца выбрала скромное платье из белого ажурного шитья, которое дополнила длинной фатой и фамильными драгоценностями. Интересен тот факт, что Жан-Кристоф и Олимпия являются правнуками австрийского короля Карла I. Новоиспеченная супруга принца Наполеона приходится дальней родственницей французскому императорскому дому — она является прапрапрапраплемянницей австрийской эрцгерцогини Марии-Луизы из Австрии, в 1810 году вышедшей замуж за французского императора.
Том Кингстон и Леди Габриэлла Виндзор
Фото: Getty
Двоюродная племянница Елизаветы II и бывший бойфренд Пиппы Миддлтон сыграли пышную свадьбу весной минувшего года в Лондоне. В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке собрались Королева Елизавета II, принц Гарри (Меган Маркл осталась дома с малышом), Пиппа Миддлтон и Джеймс Меттьюз, принцесса Беатрис, принц Эдвард, принцесса Анна, Тимоти Лоуренс, Леди Фредерик Виндзор и другие члены королевской семьи и близкие пары. Принц Уильям и Кейт Мидлтон церемонию пропустили, зато Джеймс, Майкл и Кэрол Миддлтон были замечены на мероприятии. Невеста была в платье Luisa Beccaria с длинными рукавами и 6-метровым шлейфом. Ее прическу украсила тиара, доставшаяся ей от бабушки, образ дополнил букет из белых и кремовых цветов.
Софи Тернер и Джо Джонас
Фото: Global Look Press / face to face
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и певец Джо Джонас тайно поженились 1 мая в Лас-Вегасе, а потом устроили тайное свадебное торжество в старинном поместье во Франции, вокруг которого кружили папарацци. Спустя неделю Софи опубликовала снимок в Instagram, на котором она в эксклюзивном платье от Louis Vuitton и радостный жених в смокинге идут среди гостей. «Мистер и миссис Джонас», — подписала актриса фотографию.
Мэттью Беллами и Элль Эванс
Фото: Getty
41-летний фронтмен Muse Мэттью Беллами и 29-летняя модель Элль Эванс сыграли пышную свадьбу и поделились первыми фото и видео минувшим летом. Музыкант сообщил поклонникам о свадьбе, опубликовав в Instagram фото с торжества, на котором он позирует с новоиспеченной супругой: «Мистер и миссис Беллами». Влюбленные давали вечные клятвы на фоне океана невеста шла к алтарю в кружевном платье... Ну, а у поклонниц Беллами не осталось шансов.
Фото и видео: instagram
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