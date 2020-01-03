Собчак с Богомоловым, Андреева с Бондарчуком и другие самые яркие, нашумевшие и красивые свадьбы 2019 года

Виктория Лопырева в ток-шоу «Ходят слухи» наконец призналась, что она и отец ее сына Игорь Булатов давно женаты. «Окольцевали», — сказала Виктория, показав кольцо: «Мы поженились давно, когда я была еще в положении. Расписались в Грибоедовском загсе, это была идеальная церемония с самыми родными. Мы пригласили только наши семьи и самых близких друзей». Вика добавила, что хотела бы устроить большую церемонию с огромным количеством друзей, но пока у нее не было времени заниматься организацией праздника: «Я провела миллион свадеб и знаю, как выглядят самые шикарные из них. У меня друзья по всему миру, и, чтобы собрать всех вместе на нашей большой свадьбе, нужно много времени. У меня пока не было сил заниматься этим».

Хейли Болдуин и Джастин Бибер