Двоюродная племянница Елизаветы II и бывший бойфренд Пиппы Миддлтон сыграли пышную свадьбу

В эту субботу, 18 мая, Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за Тома Кингстона. Свадьба прошла в Лондоне. В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке собрались Королева Елизавета II, принц Гарри (Меган Маркл осталась дома с малышом), Пиппа Миддлтон и Джеймс Меттьюз, принцесса Беатрис, принц Эдвард, принцесса Анна, Тимоти Лоуренс, Леди Фредерик Виндзор и другие члены королевской семьи и близкие пары. Принц Уильям и Кейт Мидлтон церемонию пропустили, зато Джеймс, Майкл и Кэрол Миддлтон были замечены на мероприятии.

Невеста была в платье Luisa Beccaria с длинными рукавами и 6-метровым шлейфом. Ее прическу украсила тиара, доставшаяся ей от бабушки, образ дополнил букет из белых и кремовых цветов. Жених, как полагается, выбрал классический костюм, разнообразив его серым жилетом и брюками в тонкую полоску.