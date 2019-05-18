Двоюродная племянница Елизаветы II и бывший бойфренд Пиппы Миддлтон сыграли пышную свадьбу

В эту субботу, 18 мая, Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за Тома Кингстона. Свадьба прошла в Лондоне. В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке собрались Королева Елизавета II, принц Гарри (Меган Маркл осталась дома с малышом), Пиппа Миддлтон и Джеймс Меттьюз, принцесса Беатрис, принц Эдвард, принцесса Анна, Тимоти Лоуренс, Леди Фредерик Виндзор и другие члены королевской семьи и близкие пары. Принц Уильям и Кейт Мидлтон церемонию пропустили, зато Джеймс, Майкл и Кэрол Миддлтон были замечены на мероприятии.
Невеста была в платье Luisa Beccaria с длинными рукавами и 6-метровым шлейфом. Ее прическу украсила тиара, доставшаяся ей от бабушки, образ дополнил букет из белых и кремовых цветов. Жених, как полагается, выбрал классический костюм, разнообразив его серым жилетом и брюками в тонкую полоску.
Фото: EastNews
Леди Габриэлла Виндзор руководит агентством Branding Latin America, является колумнистом и автором ряда изданий. Томас Кингстон занимается инвестициями и является директором Devonport Capital. На свадьбе Пиппы Миддлтон, которая была бывшей возлюбленной Томаса, влюбленные веселились вместе.
Ранее СМИ сообщали, что Томас сделал предложение руки и сердца Габриэлле на острове Сарк, одном из Нормандских островов в юго-западной части Ла-Манша.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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