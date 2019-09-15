Нежные объятия и счастливые взгляды: Ксения Собчак показала официальное видео со своей роскошной свадьбы с Константином Богомоловым

Церемонию бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова, которая прошла в пятницу 13-го, можно смело назвать самой роскошной и нестандартной свадьбой года. Нежное платье невесты, необычные браслеты и кольца молодоженов, скандальные пригласительные и вишлист, траурный кортеж и звездные гости — поговаривают, что весь этот перформанс обошелся паре в 12 миллионов рублей.

Видео, которым поделилась теперь уже супруга режиссера, продемонстрировало новые детали — посуду, виды, взгляды и объятия.

А вы следили за ходом торжества? Если по какой-то причине вам это сделать не удалось, ищите подробности мероприятия здесь.