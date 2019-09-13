Нежное платье невесты, необычный наряд жениха, траурный кортеж и звездные гости: как прошла свадьба Собчак и Богомолова

13 сентября в Москве гуляет свадьба года – Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова.
Фото: Instagram
Жених с невестой мечтали о большом и необычном празднике – и устроили его. Долгое время они хранили в секрете, где именно за здоровье молодых будут поднимать тосты 300 человек. Теперь известно, что после того, как Богомолов и Собчак обменялись клятвами верности в Грибоедовском загсе столицы, молодожены встретят гостей в Музее Москвы.
В загсе с влюбленными были самые близкие – родители и свидетели. Жениха поддерживал известный журналист Андрей Колесников, а свидетелем невесты стал известный художник Андрей Бартенев. Причем, он так удачно «замаскировался», что обнаружить его с первого взгляда было трудно.
Ксения и Костантин выбрали необычную стилистику для торжества: они все оформили в мрачном похоронном стиле, в соответствии с датой свадьбы в пятницу 13-го и девизом «Пока смерть не разлучит нас». Так, на регистрацию Богомолов и Собчак прибыли не на привычном белоснежном свадебном кортеже, а на похоронном катафалке. Кстати, как сообщает телеграм-канал «Говорит Москва», ГИБДД уже заинтересовались процессией, так как машины двигались по дороге с открытыми багажниками, а люди внутри не были пристегнуты.
Телеграм-канал MASH уже показал, как выглядит зал, где пройдет торжество. На видео гостей еще нет, идут последние приготовления, а убранство зала впечатляет: все выдержано в мрачном стиле – алые розы и скатерти, черная посуда.
Напомним, для каждого из молодоженов брак стал вторым. Константин Богомолов недавно развелся с актрисой Дарьей Мороз, а Ксения Собчак – с актером Максимом Виторганом.
Прочитать все об отношениях теперь уже мужа и жены Собчак и Богомолова можно ЗДЕСЬ.
Материал дополняется.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, пресс-служба, Starface, телеграм-канал «Кровавая барыня»
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