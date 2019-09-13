Нежное платье невесты, необычный наряд жениха, траурный кортеж и звездные гости: как прошла свадьба Собчак и Богомолова

Ксения и Костантин выбрали необычную стилистику для торжества: они все оформили в мрачном похоронном стиле, в соответствии с датой свадьбы в пятницу 13-го и девизом «Пока смерть не разлучит нас». Так, на регистрацию Богомолов и Собчак прибыли не на привычном белоснежном свадебном кортеже, а на похоронном катафалке. Кстати, как сообщает телеграм-канал «Говорит Москва», ГИБДД уже заинтересовались процессией, так как машины двигались по дороге с открытыми багажниками, а люди внутри не были пристегнуты.

Телеграм-канал MASH уже показал, как выглядит зал, где пройдет торжество. На видео гостей еще нет, идут последние приготовления, а убранство зала впечатляет: все выдержано в мрачном стиле – алые розы и скатерти, черная посуда.

Напомним, для каждого из молодоженов брак стал вторым. Константин Богомолов недавно развелся с актрисой Дарьей Мороз, а Ксения Собчак – с актером Максимом Виторганом.

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