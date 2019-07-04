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30-летний рэпер T-killah женился на журналистке и поделился фотографиями со свадьбы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария Белова и T-killah

Фото: Instagram T-killah
Рэп-исполнитель Александр Тарасов и журналистка Мария Белова сыграли свадьбу в Барвихе.

В четверг, 4 июля, 30-летний рэп-исполнитель Александр Тарасов (T-killah) и 29-летняя журналистка Мария Белова стали мужем и женой. Свадьбу играли в Барвихе, мероприятие было веселым и современным.

Александр и Мария вместе около трех лет. Они познакомились на благотворительном проекте — артист купил свидание с понравившейся ему девушкой за 200 тысяч рублей.

Для T-killah этот брак первый, для Беловой — вторым: ранее она успела побывать замужем за известным тусовщиком Ильей Лихтенфельдом, их брак продлился около двух лет.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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