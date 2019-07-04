30-летний рэпер T-killah женился на журналистке и поделился фотографиями со свадьбы

В четверг, 4 июля, 30-летний рэп-исполнитель Александр Тарасов (T-killah) и 29-летняя журналистка Мария Белова стали мужем и женой. Свадьбу играли в Барвихе, мероприятие было веселым и современным.
Александр и Мария вместе около трех лет. Они познакомились на благотворительном проекте — артист купил свидание с понравившейся ему девушкой за 200 тысяч рублей.
Для T-killah этот брак первый, для Беловой — вторым: ранее она успела побывать замужем за известным тусовщиком Ильей Лихтенфельдом, их брак продлился около двух лет.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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