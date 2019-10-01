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Невеста в мини, звездные гости и дорогие подарки: как прошла свадьба Джастина и Хейли Бибер

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джастин и Хейли Болдуин

Фото: Instagram

Супруги отметили свадьбу через год после официального вступления в брак.

Певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин стали мужем и женой в сентябре 2018 года. Но большой праздник тогда влюбленные не устроили. И лишь год спустя после того, как они впервые сказали друг другу «Да» 25-летний Джастин и 22-летняя Хейли устроили пышное торжество для семьи и друзей.

На свадьбе, которая прошла в живописном месте в Южной Каролине, собрались 154 гостя. Среди них Кети Перри, Кендал Дженнер, Джейден Смит, Камила Морроне, Лил За и другие селебрити.

Кендал Дженнер и Камила Морроне на свадьбе Биберов

От часовни до зала, где прошел ужин, гостей доставляли на открытых карах.

Гости едут из часовни на ужин

Репетиция праздничного ужина состоялась накануне. На нее Джастин прилетел на частном самолете. Для вечера его молодая супруга выбрала мини-платье с открытыми плечами, а в сам день свадьбы Хейли надела уже другой белоснежный наряд со шлейкой через шею.

Официальная церемония прошла в небольшой часовне Montage Palmetto Bluff, а праздничный ужин - в бальном зале Montage в нескольких минутах ходьбы от часовни. Украшением зала занималась компания Revelry Event Designers из Лос-Анджелеса, которая поставляет декорации для премий «Оскар» и «Грэмми».

Часовня, где прошла церемония

Фото: EAST NEWS

Дизайнером свадебной церемонии стала Минди Вайс, которая устраивала свадьбы таким знаменитостям, как семья Кардашьян, Эллен ДеДженерес и Порция Де Росси, Софии Вергара, Хайди Клум, Ченнинг Татум и другим.

Фото: Instagram

Накануне свадьбы Бибер показал подписчикам в Instagram дорогим подарком, полученным на свадьбу, - золотыми часами за 50 тысяч долларов. Кстати, золота на празднике хватало: на столе с угощениями красовалась золотая бутылка с шампанским с нанесенной на нее знаменательной датой, а некоторые из приглашенных дамы прибыли в платьях золотого оттенка.

Фото: Instagram

Кстати, молодожены устроили на свадьбе фотобудку, в которой, кроме них, сделали снимки многие гости.

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My bride is 🔥

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Актер Джейден Смит прибыл на свадьбу в тотал-блэк образе и веселился по полной, танцуя при любой возможности.

Джейден танцует на свадьбе Биберов

Среди гостей на свадьбе была первая девушка Джастина Бибера Кейтлин Бидлз, она прибыла на праздник с бойфрендом.

Кейтлин Бидлз со спутником

Фото: Instagram

Джастин и Хейли остановились в пятизвездочном отеле Montage, на сайте которого утверждается, что он предлагает «элитное жилье на курорте в стиле плантации». Биберы выбрали для торжества небольшой городок, утопающий в зелени и расположенный у реки Мэй, за его уединение и красивую природу.

По свадебному сценарию гости также посетили стрельбище и конопоказы.

Фото: Instagram, East News

Видео: Instagram, ET Canada

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