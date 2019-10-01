Невеста в мини, звездные гости и дорогие подарки: как прошла свадьба Джастина и Хейли Бибер

Певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин стали мужем и женой в сентябре 2018 года. Но большой праздник тогда влюбленные не устроили. И лишь год спустя после того, как они впервые сказали друг другу «Да» 25-летний Джастин и 22-летняя Хейли устроили пышное торжество для семьи и друзей.