Звездные гости, платье с огромным шлейфом и море цветов: британская принцесса Евгения вышла замуж за банкира Джека Бруксбенка

Члены британской королевской семьи — от самой монархини Елизаветы II до маленького принца Джорджа и принцессы Шарлотты — собрались в Виндзорском замке, чтобы стать свидетелями красивой свадьбы молодой принцессы Евгении и ее возлюбленного Джека Бруксбенка.

Евгения выбрала пышное платье от Peter Pilotto, которое не скрыло ее шрамы от операции на позвоночнике, сделанной еще в детстве — говорят, так и было задумано девушкой.