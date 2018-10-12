Звездные гости, платье с огромным шлейфом и море цветов: британская принцесса Евгения вышла замуж за банкира Джека Бруксбенка

Члены британской королевской семьи — от самой монархини Елизаветы II до маленького принца Джорджа и принцессы Шарлотты — собрались в Виндзорском замке, чтобы стать свидетелями красивой свадьбы молодой принцессы Евгении и ее возлюбленного Джека Бруксбенка.
Евгения выбрала пышное платье от Peter Pilotto, которое не скрыло ее шрамы от операции на позвоночнике, сделанной еще в детстве — говорят, так и было задумано девушкой.
На церемонии собралось множество звездных гостей: Робби Уильямс с супругой, сестры Поппи и Кара Дельвинь, Элли Гулдинг, Наоми Кэмпбелл, Лив Тайлер, Деми Мур — всех и не перечислишь. Разумеется, были на свадьбе и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, ее беременная сестра Пиппа Миддлтон, а также Меган Маркл с принцем Гарри.
Фото: Andrew Parsons / Global Look Press, East News
Видео: Youtube.com / The Royal Family Channel