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Звездные гости, платье с огромным шлейфом и море цветов: британская принцесса Евгения вышла замуж за банкира Джека Бруксбенка

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Джек Бруксбенк и принцесса Евгения

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12 октября в Виндзорском замке с размахом прошла еще одна королевская свадьба: 28-летняя принцесса Евгения стала супругой лондонского банкира Джека Бруксбенка.

Члены британской королевской семьи — от самой монархини Елизаветы II до маленького принца Джорджа и принцессы Шарлотты — собрались в Виндзорском замке, чтобы стать свидетелями красивой свадьбы молодой принцессы Евгении и ее возлюбленного Джека Бруксбенка.

Евгения выбрала пышное платье от Peter Pilotto, которое не скрыло ее шрамы от операции на позвоночнике, сделанной еще в детстве — говорят, так и было задумано девушкой.

На церемонии собралось множество звездных гостей: Робби Уильямс с супругой, сестры Поппи и Кара Дельвинь, Элли Гулдинг, Наоми Кэмпбелл, Лив Тайлер, Деми Мур — всех и не перечислишь. Разумеется, были на свадьбе и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, ее беременная сестра Пиппа Миддлтон, а также Меган Маркл с принцем Гарри.

Фото: Andrew Parsons / Global Look Press, East News

Видео: Youtube.com / The Royal Family Channel

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