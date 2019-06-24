logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мировые знаменитости в нарядах ковбоев: супермодель Клосс и миллиардер Кушнер устроили вторую свадьбу

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 17

Карли Клосс и Джошуа Кушнер познакомились в 2012 году

Фото: Getty Images
Брак Карли и Джошуа зарегистрировали в октябре 2018 года.

Супермодель Карли Клосс вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера осенью прошлого года. Они расписались через 6 лет после знакомства. На церемонии бракосочетания, которая прошла в условиях секретности, было всего 80 человек.

Карли посчитала, что первая свадьба была слишком скоромной и официальной. И супруги решили устроить большой праздник еще раз. Дресс-кодом на второй свадьбе супермодели и миллиардера стали костюмы ковбоев.

Невеста танцует

На праздник, который прошел на ферме в Вайоминге, прибыли мировые знаменитости: Орландо Блум и Кэти Перри, Дарья Жукова, Дерек Бласберг, Дайана фон Фюрстенберг и другие друзья пары.

Орландо Блум и Кэти Перри

Дарья Жукова в Instagram опубликовала фото, которое подписала: «Свадьба наших лучших друзей». На снимке Карли Клосс позирует в белом кружевном платье с открытыми плечами, а жених – в классическом костюме.

Первая свадьба Карли и Джошуа прошла по еврейским традициям. Перед церемонией модель приняла иудаизм. Но и на второй более веселой свадьбе жених с невестой и гостями танцевали хору – танец, без которого не обходятся еврейские свадьбы.

Напомним, Карли Клосс и Джошуа Кушнер (брат Джареда Кушенра - зятя Дональда Трампа) познакомились в 2012 году на показе Victoria's Secret. О помолвке пара объявила в июле 2018 года.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Getty Images

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...