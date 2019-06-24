Мировые знаменитости в нарядах ковбоев: супермодель Клосс и миллиардер Кушнер устроили вторую свадьбу

Супермодель Карли Клосс вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера осенью прошлого года. Они расписались через 6 лет после знакомства. На церемонии бракосочетания, которая прошла в условиях секретности, было всего 80 человек.

Карли посчитала, что первая свадьба была слишком скоромной и официальной. И супруги решили устроить большой праздник еще раз. Дресс-кодом на второй свадьбе супермодели и миллиардера стали костюмы ковбоев.