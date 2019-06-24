Мировые знаменитости в нарядах ковбоев: супермодель Клосс и миллиардер Кушнер устроили вторую свадьбу

Супермодель Карли Клосс вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера осенью прошлого года. Они расписались через 6 лет после знакомства. На церемонии бракосочетания, которая прошла в условиях секретности, было всего 80 человек.
Карли посчитала, что первая свадьба была слишком скоромной и официальной. И супруги решили устроить большой праздник еще раз. Дресс-кодом на второй свадьбе супермодели и миллиардера стали костюмы ковбоев.
На праздник, который прошел на ферме в Вайоминге, прибыли мировые знаменитости: Орландо Блум и Кэти Перри, Дарья Жукова, Дерек Бласберг, Дайана фон Фюрстенберг и другие друзья пары.
Дарья Жукова в Instagram опубликовала фото, которое подписала: «Свадьба наших лучших друзей». На снимке Карли Клосс позирует в белом кружевном платье с открытыми плечами, а жених – в классическом костюме.
Первая свадьба Карли и Джошуа прошла по еврейским традициям. Перед церемонией модель приняла иудаизм. Но и на второй более веселой свадьбе жених с невестой и гостями танцевали хору – танец, без которого не обходятся еврейские свадьбы.
Напомним, Карли Клосс и Джошуа Кушнер (брат Джареда Кушенра - зятя Дональда Трампа) познакомились в 2012 году на показе Victoria's Secret. О помолвке пара объявила в июле 2018 года.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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