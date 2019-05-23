«Королевское» платье невесты и арка в лесу: гости делятся фотографиями с необычной свадьбы Потапа и Насти Каменских

В этот четверг, 23 мая, Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. Гости, которые собрались на необычном мероприятии, называют ее «самым долгожданным событием года», а платье невесты сравнивают с королевским, ставя тег #royalwedding. В галерее мы собрали фото, а в этот пост добавили видео, которые уже доступны в Сети.
Платье невесты израильского бренда Galia Lahav обошлось ей в 5 тысяч долларов: корреспонденты портала «Вести» нашли такое же в салоне Luxury Bridal Store Novias.
На фотосессии она была в другом платье. «Наша любовь — это константа», — написала она.
Участники дуэта «Потап и Настя» долго скрывали свои отношения. Их знакомство состоялось в 2006 году. Для Потапа этот брак стал вторым, у него подрастает 10-летний Андрей. Настя Каменских вступает в законный брак впервые.
В день свадьбы пара выпустила романтичный клип «Константа».
«Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни "Обіцяю" и новый хит "Константа". Вслушайтесь в строки нового трека и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей "Обіцяю" и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое», — написала Настя.
«Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих», — добавила она.
А вам нравится подобный формат мероприятий?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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