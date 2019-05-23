«Королевское» платье невесты и арка в лесу: гости делятся фотографиями с необычной свадьбы Потапа и Насти Каменских

Платье невесты израильского бренда Galia Lahav обошлось ей в 5 тысяч долларов: корреспонденты портала «Вести» нашли такое же в салоне Luxury Bridal Store Novias.

На фотосессии она была в другом платье. «Наша любовь — это константа», — написала она.