«Никогда не была так счастлива»: Виктория Лопырева показала новые фото со своей тайной свадьбы

Подписчики на разных языках поздравили Викторию и Игоря с таким важным событием. «Вика, будьте счастливы», «Это называется настоящая любовь», «Невероятно красивые», «Полная гармония», — написали фолловеры.

Отсутствие шикарной свадьбы с сотнями гостей Виктория Лопырева объяснила занятостью. «У меня друзья по всему миру. Но у меня не было пока времени и сил, чтобы собрать всех на нашей свадьбе. Надеюсь, что когда-нибудь это получится», — сказала счастливая жена.