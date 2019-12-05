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«Никогда не была так счастлива»: Виктория Лопырева показала новые фото со своей тайной свадьбы

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Виктория Лопырева и Игорь Булатов с сыном

Фото: Instagram

О том, что она замужем, модель и телеведущая призналась днем ранее.

36-летняя Виктория Лопырева в ток-шоу «Ходят слухи» сделала сенсационное заявление, что она и отец ее сына Игорь Булатов давно женаты. «Окольцевали», — сказала Виктория, показав кольцо.

И сегодня в микроблоге Instagram модель и телеведущая показала фотографии со своей тайной свадьбы. «Никогда не была так счастлива», — сделала подпись на английском Виктория Лопырева.

Подписчики на разных языках поздравили Викторию и Игоря с таким важным событием. «Вика, будьте счастливы», «Это называется настоящая любовь», «Невероятно красивые», «Полная гармония», — написали фолловеры.

Отсутствие шикарной свадьбы с сотнями гостей Виктория Лопырева объяснила занятостью. «У меня друзья по всему миру. Но у меня не было пока времени и сил, чтобы собрать всех на нашей свадьбе. Надеюсь, что когда-нибудь это получится», — сказала счастливая жена.

Фото: Instagram

Видео: «Ходят слухи»

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