Стильные кольца, романтический танец и необычные пригласительные: стали известны новые подробности свадьбы Андреевой и Бондарчука

Свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука проходит в обстановке строжайшей секретности, однако прессе удалось узнать некоторые подробности.
Поговаривают, что кольца молодоженов — простые и стильные.
Танец влюбленных готовился под песню Feduk.
А фото необычного пригласительного опубликовала гостья мероприятия — Оксана Фандера:
Оно выполнено в виде мешочка со всем необходимым для комфортного веселья и борьбы с последствиями вечеринки — конфетами, жевательными резинками, пластырями, патчами для кожи вокруг глаз и таблетками от похмелья.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!