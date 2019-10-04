Море цветов и нежная невеста: звезда «Холостяка» Дарья Клюкина показала фото и видео со своей роскошной свадьбы

Две недели назад победительница шоу «Холостяк» на ТНТ Дарья Клюкина вышла замуж за бизнесмена Владимира Чопова. Свадьба была скромной — влюбленные расписались в одном из ЗАГСов Москвы, на невесте был стильный белый костюм. Пышное платье, которое невеста покупала в Париже, она выгуляла 4 октября в Италии.

Пышный праздник для друзей и близких состоялся в Италии, на озере Комо.

На мероприятии присутствовали и Дима Билан с продюсером Яной Рудковской.