Королевская свадьба! Потомок Наполеона Бонапарта женился на австрийской графине
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Фото: East News
В минувшую субботу, 19 октября, в столице Франции состоялась поистине королевская свадьба. Как сообщает Daily Mail, 33-летний прапраправнучатый племянник Наполеона Бонапарта Жан-Кристоф Луи-Фердинанд-Альберик, принц Наполеон женился на своей возлюбленной, 31-летней графине Олимпии фон и цу Арко-Циннерберг, представительнице династии Габсбургов. Невеста принца выбрала скромное платье из белого ажурного шитья, которое дополнила длинной фатой и фамильными драгоценностями.
Интересен тот факт, что Жан-Кристоф и Олимпия являются правнуками австрийского короля Карла I. Новоиспеченная супруга принца Наполеона приходится дальней родственницей французскому императорскому дому — она является прапрапрапраплемянницей австрийской эрцгерцогини Марии-Луизы из Австрии, в 1810 году вышедшей замуж за французского императора.
Напомним, Жан-Кристоф окончил Гарвардский университет и работает инвестиционным банкиром. Великие потомки и титулы привилегий ему не дают, но если Франция вдруг решит вернуться к монархии, он сможет претендовать на престол.
Фото: East News
Видео: YouTube/L'Actu
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