Королевская свадьба! Потомок Наполеона Бонапарта женился на австрийской графине

Интересен тот факт, что Жан-Кристоф и Олимпия являются правнуками австрийского короля Карла I. Новоиспеченная супруга принца Наполеона приходится дальней родственницей французскому императорскому дому — она является прапрапрапраплемянницей австрийской эрцгерцогини Марии-Луизы из Австрии, в 1810 году вышедшей замуж за французского императора.

Напомним, Жан-Кристоф окончил Гарвардский университет и работает инвестиционным банкиром. Великие потомки и титулы привилегий ему не дают, но если Франция вдруг решит вернуться к монархии, он сможет претендовать на престол.