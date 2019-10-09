Главный тренер «Зенита» Сергей Семак женился на своей экс-супруге в окружении 8 детей и звездных гостей

Озеро Комо стало настоящим местом притяжения для тех, кто хочет сказать заветное «да» на фоне волшебной природы и старинных вилл. Здесь женились в разное время дочь совладельца «Спортмастера» Алина Михальская и Роман Ковалев, Джон Ледженд и Крисси Тейген, Надежда Оболенцева и Айрат Исхаков, Дарья Клюкина и Владимир Чопов и другие известные пары.

Устроили здесь праздник и супруги Сергей и Анна Семак. Главный тренер «Зенита» и его любимая женщина праздновали свадьбу в окружении звездных гостей, среди которых была Светлана Бондарчук, и 8 детей.