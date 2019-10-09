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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак женился на своей экс-супруге в окружении 8 детей и звездных гостей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Большая семья Анны и Сергея Семак

Фото: Instagram

Свадьба прошла на берегу живописного озера Комо в Италии.

Озеро Комо стало настоящим местом притяжения для тех, кто хочет сказать заветное «да» на фоне волшебной природы и старинных вилл. Здесь женились в разное время дочь совладельца «Спортмастера» Алина Михальская и Роман Ковалев, Джон Ледженд и Крисси Тейген, Надежда Оболенцева и Айрат Исхаков, Дарья Клюкина и Владимир Чопов и другие известные пары.

Устроили здесь праздник и супруги Сергей и Анна Семак. Главный тренер «Зенита» и его любимая женщина праздновали свадьбу в окружении звездных гостей, среди которых была Светлана Бондарчук, и 8 детей.

Анна и Сергей женились во второй раз. Первая их свадьба состоялась 10 лет назад, но через несколько лет счастливой супружеской жизни они подали на развод. Что стало его причиной, неизвестно. Но вскоре они поняли, что жить друг без друга не могут и во второй раз отправились под венец.

Праздник получился веселым: сразу несколько подружек невесты поймали букет, гости веселились от души, молодожены витали от счастья на седьмом небе. После церемонии для приглашенных устроили обед в красивом зале одной из вилл. А закончился вечер разрезанием многоэтажного торта под сверкание бенгальских огней.

У супругов на двоих 8 детей: троих детей – Илью, Семена и Ивана Семаку родила первая жена Светлана. У Анны от первого брака есть дочь Майя (Сергей ее третий муж, - прим. ред.). В браке у них родились общие дети: Варвара, Савва и Илария, а в 2016 году супруги удочерили девочку-инвалида Таню.

Фото и видео: Instagram

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