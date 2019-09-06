Тодоренко с Топаловым и еще 7 звездных пар, сыгравших самые романтичные свадьбы этим летом

В июле в Ливане состоялась свадьба века. По крайней мере, так ее назвали тысячи гостей, прибывших на трехдневное торжество. В Бейруте женился сын известного ливанского дизайнера Эли Сааба — Эли Сааб-младший. За несколько дней его жена Кристина Мурад сменила три наряда от звездного свекра. В первый день прошли предсвадебные мероприятия, во второй - в церкви Бкерки состоялась церемония бракосочетания, в третий — праздник в Факре, семейном поместье Саабов. Для невестки Эли Сааб создал три наряда, о которых может мечтать каждая невеста. Во время свадебной церемонии на Кристине было платье, над созданием которого 450 часов трудились 12 человек. Это платье от Elie Saab Haute Couture с закрытым лифом и длинным шлейфом. На невесте также была 4,5-метровая фата.