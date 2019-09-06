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Тодоренко с Топаловым и еще 7 звездных пар, сыгравших самые романтичные свадьбы этим летом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Регина Тодоренко

Фото: Instagram

В начале осени мы решили вспомнить о самых романтичных, красивых и трогательных свадьбах знаменитостей минувшего лета. Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли сказочную, очень душевную свадьбу в живописном итальянском городке Сорренто. Резо Гигинеишвили и Татьяна Оболенцева устроили после росписи в ЗАГСе зажигательную вечеринку для друзей, на которой невеста появилась в дерзком мини-платье. Супермодель Карли Клосс и миллиардер Джошуа Кушнер организовали вторую свадьбу в ковбойском стиле. А торжество по случаю бракосочетания сына известного модельера Эли Сааба и его избранницы Кристины Мурад стало, пожалуй, самым роскошным. Яркие моменты этих и других летних церемоний регистрации брака знаменитостей — в нашем материале.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Фото: Instagram

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились этим летом в Италии. Торжественная церемония состоялась на роскошной вилле Астор в Сорренто. Влюбленные устроили застолье на свежем воздухе и любовались вместе с гостями потрясающей красоты закатом. Регина мечтала о таком празднике, и он состоялся. Платье она выбирала долго и тщательно. В итоге телеведущая предстала перед друзьями и родными в нежном, легком и струящемся наряде, в котором была похожа на Джульетту. Медовый месяц молодожены решили провести в Греции.

Хайди Клум и Том Каулитц

Фото: Eastnews

Хайди Клум и Том Каулитц тоже сыграли свадьбу в Италии. Торжество прошло на знаменитой яхте Christina O, где в свое время Грейс Келли вышла замуж за князя Ренье, а Жаклин Кеннеди — за Аристотеля Онассиса. Главными гостями свадьбы Клум и Каулитца стали их близкие друзья, а почетную роль ведущего исполнил брат жениха, музыкант Билл Каулитц. Палуба легендарной яхты была украшена белыми и розовыми цветами. Хайди Клум выбрала длинное платье с пышными ассиметричными рукавами, расшитое цветами.

Эли Сааб-младший и Кристина Мурад

Фото: Instagram

В июле в Ливане состоялась свадьба века. По крайней мере, так ее назвали тысячи гостей, прибывших на трехдневное торжество. В Бейруте женился сын известного ливанского дизайнера Эли Сааба — Эли Сааб-младший. За несколько дней его жена Кристина Мурад сменила три наряда от звездного свекра. В первый день прошли предсвадебные мероприятия, во второй - в церкви Бкерки состоялась церемония бракосочетания, в третий — праздник в Факре, семейном поместье Саабов. Для невестки Эли Сааб создал три наряда, о которых может мечтать каждая невеста. Во время свадебной церемонии на Кристине было платье, над созданием которого 450 часов трудились 12 человек. Это платье от Elie Saab Haute Couture с закрытым лифом и длинным шлейфом. На невесте также была 4,5-метровая фата.

Для праздника с гостями Кристина надела бежевое с золотом платье с открытыми плечами. Наряд вошел в новую коллекцию Эли Сааба. Платье украшали 650 тысяч пайеток и 150 тысяч кристаллов Swarovski. На фату длиной 3,5 метра ушло 100 тысяч золотых пайеток. Вечером третьего дня Кристина надела голубое платье, открывающим живот, с высоким разрезом на ноге.

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

18 июля 35-летняя светская львица и 37-летний режиссер Резо Гигинеишвили поженились. Этот брак стал третьим для каждого из них. В загс жених с невестой отправились без большой компании, а потом устроили шумную свадьбу для друзей. Для похода в загс надежда выбрала белоснежный костюм от Ульяны Сергиенко, а на большой праздник – дерзкое мини-платье того же дизайнера. Под крики «Горько!» молодожены целовались под салфеткой, укрывавшей лица.

T-killah и Мария Белова

Фото: Instagram

В начале июля 30-летний рэп-исполнитель Александр Тарасов (T-killah) и 29-летняя журналистка Мария Белова стали мужем и женой. Свадьбу играли в Барвихе, мероприятие было веселым и современным. Невеста выбрала эффектное полупрозрачное платье-бюстье в пол. Затем молодожены устроили вечеринку: T-killah был в костюме со звериным принтом, который он сам назвал сиреневым гепардом, а Мария надела новое свадебное платье с рюшами. Позировали влюбленные на фоне джипа под цвет костюма жениха.

Карли Клосс и Джошуа Кушнер

Фото: Instagram

Супермодель Карли Клосс вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера осенью прошлого года. Они расписались через 6 лет после знакомства. На церемонии бракосочетания, которая прошла в условиях секретности, было всего 80 человек. Карли посчитала, что первая свадьба была слишком скоромной и официальной. И супруги решили устроить большой праздник еще раз. Дресс-кодом на второй свадьбе супермодели и миллиардера стали костюмы ковбоев. На праздник, который прошел на ферме в Вайоминге, прибыли мировые знаменитости: Орландо Блум и Кэти Перри, Дарья Жукова, Дерек Бласберг, Дайана фон Фюрстенберг и другие друзья пары. Первая свадьба Карли и Джошуа прошла по еврейским традициям. Перед церемонией модель приняла иудаизм. Но и на второй более веселой свадьбе жених с невестой и гостями танцевали хору – танец, без которого не обходятся еврейские свадьбы.

Евгения Лоза и Антон Батырев

Фото: Instagram

Звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза поделилась новыми свадебными фото, а муж публично признался ей в любви минувшим августом. Для свадьбы актриса выбрала платье-трансформер с бантом на груди, которое из длинного наряда со шлейфом превратилось в мини-платье. Сразу после бракосочетания Евгения показала нежное фото с мужем, сделанное по пути из загса. В машине влюбленные показывали обручальные кольца, нежно прижавшись друг к другу. «Любимая и любящая», - написал Антон Батырев под одним из совместных свадебных снимков с актрисой.

Потап и Настя Каменских

Фото: Instagram

Потап и Настя Каменских устроили свадьбу в лесу почти летом, в конце мая. Гости, которые собрались на необычном мероприятии, назвали эту свадьбу «самым долгожданным событием года», а платье невесты сравнили с королевским, ставя тег #royalwedding. Платье невесты израильского бренда Galia Lahav обошлось ей в 5 тысяч долларов. В день свадьбы пара выпустила романтичный клип «Константа».

«Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни "Обіцяю" и новый хит "Константа". Вслушайтесь в строки нового трека и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей "Обіцяю" и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое», — написала Настя.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Instagram, Eastnews

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