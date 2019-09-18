Паулина Андреева показала первое официальное фото со свадьбы с Федором Бондарчуком

Федор Бондарчук и Паулина Андреева встречались с 2015 года. Для актрисы брак стал первым, Федор больше 30 лет состоял в браке с моделью Светланой Бондарчук.

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