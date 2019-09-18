Паулина Андреева показала первое официальное фото со свадьбы с Федором Бондарчуком

В старинном особняке в центре северной столицы прошла торжественная часть бракосочетания с 200 гостями. Жених с невестой заранее просили гостей не делать фото и видео их торжества. Всем, кому нужно было быть на связи, пользовались кнопочными телефонами. Гости Бондарчука и Андреевой пережили настоящий цифровой детокс.
И день спустя молодая жена сама показала первое официальное фото со своей свадьбы. На снимке нежная невеста в шикарном платье со шлейфом и длинной фате позирует на фоне дорогих интерьеров особняка XVIII века. В день свадьбы Паулина была в двух платьях от бренда от Maison Bohemique.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева встречались с 2015 года. Для актрисы брак стал первым, Федор больше 30 лет состоял в браке с моделью Светланой Бондарчук.
Подробнее прочитать о свадьбе Паулины и Федора можно здесь.