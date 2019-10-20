Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграли свадьбу
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Фото: East News
В минувшую субботу, 19 октября, 29-летняя звезда «Голодных игр» вышла замуж за своего избранника, искусствоведа Кука Марони, сообщил US Weekly.
На тайной церемонии в замке Белкорт в Ньюпорте, по информации источника, присутствовали Кэмерон Диаз, Адель, Никки Ричи, Эмма Стоун, Крис Дженнер, Сиенна Миллер и Эшли Олсен.
Напомним, о романе Лоуренс и Марони заговорили летом 2018 года. Весной пара устраивала вечеринку для друзей — СМИ предполагают, что это было нечто вроде помолвки. Летом должен был состояться девичник, одной из организаторов которой, по слухам, выступила певица Адель. В сентябре Дженнифер и Кука заметили возле здания суда в Нью-Йорке, куда они прибыли в сопровождении фотографа, друзей и телохранителей. Тогда журналисты предположили, что звезды заключили брак, а вечеринку для друзей проведут позднее.
Фото: /Globallookpress, East News
Видео: YouTube
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