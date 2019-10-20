Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграли свадьбу

Напомним, о романе Лоуренс и Марони заговорили летом 2018 года. Весной пара устраивала вечеринку для друзей — СМИ предполагают, что это было нечто вроде помолвки. Летом должен был состояться девичник, одной из организаторов которой, по слухам, выступила певица Адель. В сентябре Дженнифер и Кука заметили возле здания суда в Нью-Йорке, куда они прибыли в сопровождении фотографа, друзей и телохранителей. Тогда журналисты предположили, что звезды заключили брак, а вечеринку для друзей проведут позднее.