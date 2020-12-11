Ратажковски, Узерли, Топурия и другие знаменитости, забеременевшие в 2020 году
Фото: Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски
Фото: Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски ждет первенца: свой большой округлившийся живот она показала на электронной обложке журнала Vogue. Перед камерами актриса и модель позировала с нежным макияжем и в платье-комбинации с кружевами. Напомним, Эмили вышла замуж за продюсера и актера Себастьяна Бир-Маккларда в феврале 2018 года, всего через несколько недель после начала их романа. Влюбленные не устраивали шикарный праздник, отметив значимое событие в кругу семьи.
Мерьем Узерли
Фото: Getty
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли станет мамой во второй раз. Незадолго до родов она устроила домашнюю фотосессию. Актриса сфотографировалась в черных лосинах и легком коротком красном платье. Поза Мерьем и наряд почти помогли скрыть ее большой живот.
Об интересном положении звезды «Великолепного века» стало известно в сентябре, когда срок беременности был уже большим. Тогда Узерли намекнула, что малыш появится на свет к Новому году. Вскоре она рассказала, что счастлива в отношениях с американцем, который ради любимой переехал в Берлин. Позже в Сети появилась информация, что, несмотря на то, что они скоро станут родителями, влюбленные не спешат к алтарю. «Предложение мне сделали, я его приняла, — рассказала Мерьем. — Но я мечтаю о большой свадьбе, а не с 30-ю гостями в масках. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, устроим праздник».
Кети Топурия
Фото: Instagram Кети Топурии
Солистка группы A’Studio Кети Топурия на протяжении нескольких месяцев не реагировала на сплетни и расспросы журналистов о ее интересном положении, активно выступала, выходила в свет и прятала фигуру под объемными нарядами, скрывающими растущий живот. Раскрыть тайну певица решила, только когда была уже глубоко беременна, эффектно продемонстрировав большой живот в клипе «Се ля ви». А спустя несколько недель Кети вышла замуж за отца своего будущего ребенка, бизнесмена и политика Льва Деньгова, облачившись для торжества в обтягивающее платье.
Карли Клосс
Фото: Globallookpress / face to face
Супермодель Карли Клосс и миллиардер Джошуа Кушнер скоро впервые станут родителями. «Карли очень рада тому, что в 2021-м у нее родится первенец. Она будет прекрасной матерью», — рассказал инсайдер издания People. Недавно Карли опубликовала в Instagram живописное фото, на котором позирует с заметно округлившимся животом в красивом, подчеркивающем фигуру платье.
Лиана Шульгина
Фото: Instagram Лианы Шульгиной
Этот год для семьи певицы Валерии был наполнен счастливыми событиями. Ее младший сын Арсений сыграл роскошную свадьбу, после сообщил о беременности своей новоиспеченной супруги Лианы. Кроме того, молодожены переехала в новую роскошную квартиру. Недавно Лиана и Арсений решили раскрыть пол будущего ребенка. В трогательном видеоролике они лопают воздушный шарик, из которого вылетают розовые файеры и конфетти.
Эмма Робертс
Фото: Instagram Эммы Робертс
Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс беременна первенцем. Отцом ребенка звезды стал актер Гаррет Хедлунд, с которым она встречается больше года. Недавно Эмма появилась на обложке журнала Cosmopolitan с округлившимся животом и рассказала о своей борьбе с бесплодием.
Роуз Лесли
Фото: Globallookpress / Jennifer Bloc_Geisler-Fotopress
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут первенца. Британский журнал Make опубликовал первые фото популярной актрисы с округлившимся животом. Напомним, Кит и Роуз познакомились в 2012 году на съемочной площадке фэнтези-драмы. Отношения двух знаменитостей начались благодаря истории их персонажей — Джона Сноу и Игритт. За развитием их романа в сериале, а затем и в реальной жизни с упоением следили миллионы зрителей и поклонников.
Мария Зубкова
Фото: Instagram Марии Зубковой
Экс-жена рыжего «Иванушки» Мария Зубкова объявила о четвертой беременности. Супруга баскетболиста Андрея Зубкова опубликовала трогательные семейные снимки, на которых отчетливо виден ее округлившийся живот.
Эмма Стоун
Фото: Globallookpress / Keith Mayhew
Оскароносная актриса Эмма Стоун и режиссер Дэйв МакКери в уходящем году официально стали мужем и женой. Они не стали делать церемонию бракосочетания публичной. Не комментируют они и снимки папарацци, на которых отчетливо виден округлившийся живот Стоун.
Галина Боб
Фото: Instagram Галины Боб
Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб и ее супруг Сергей Корягин в третий раз станут родителями. Актриса выбрала нестандартный способ, чтобы рассекретить свою беременность. Вместе со своим мужем Боб записала шуточное видео под песню группы Fantasy «Ты беременна», которое опубликовала в своем микроблоге в Instagram. Супруги вместе станцевали под этот хит, а Галина продемонстрировала округлившийся живот. «Последнее время я грешила на пельмени, что от них живот растет... Блин, это оказались не пельмени», — подписала она публикацию.
Мена Сувари
Фото: Globallookpress / face to face
Американская актриса Мена Сувари, известная по фильмам «Красота по-американски» и «Американский пирог», впервые станет мамой. Она ждет ребенка от своего супруга Майкла Хоупа. Новостью о беременности 41-летняя кинозвезда поделилась в своем Instagram, опубликовав фотографию с животом. «Мы получили самый большой и ценный подарок. Наш маленький ангел выбрал нас, пройдя через все трудности и борьбу, минуя все сомнения. У меня не хватает слов, чтобы описать мою любовь к прекрасной душе, которая пришла в нашу жизнь, я всегда буду пытаться дать ему самую лучшую жизнь. Ты все, чего я когда-либо желала, и самое важное, что когда-либо будет иметь значение», — подписала фотографию Мена.
Принцесса Евгения
Фото: Instagram принцессы Евгении
Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк ждут первенца. Об этом 30-летняя дочь принца Эндрю сообщила в личном микроблоге. «Джек и я очень ждем начала 2021 года», — написала Евгения в Instagram рядом с фото крошечных пинеток. Сообщение о скором прибавлении появилось и в официальном аккаунте Елизаветы II. «Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что в начале 2021 года они ждут ребенка. Герцог и герцогиня Йоркские, мистер и миссис Джордж Бруксбэнк, королева и герцог Эдинбургский в восторге от этой новости», — сообщил королевский двор Великобритании.
Фото: Instagram, eastnews, getty, glaballookpress, globalookpress, dpa
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