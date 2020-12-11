Ратажковски, Узерли, Топурия и другие знаменитости, забеременевшие в 2020 году

Об интересном положении звезды «Великолепного века» стало известно в сентябре, когда срок беременности был уже большим. Тогда Узерли намекнула, что малыш появится на свет к Новому году. Вскоре она рассказала, что счастлива в отношениях с американцем, который ради любимой переехал в Берлин. Позже в Сети появилась информация, что, несмотря на то, что они скоро станут родителями, влюбленные не спешат к алтарю. «Предложение мне сделали, я его приняла, — рассказала Мерьем. — Но я мечтаю о большой свадьбе, а не с 30-ю гостями в масках. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, устроим праздник».

Кети Топурия