Супермодель Карли Клосс и миллиардер Джошуа Кушнер впервые станут родителями
Фото: Getty
«Карли очень рада тому, что в 2021-м у нее родится первенец. Она будет прекрасной матерью», — рассказал инсайдер издания People. Сами счастливые супруги пока никак не комментируют информацию о скором пополнении в семействе.
В октябре одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Карли Клосс и родственник президента США Дональда Трампа Джошуа Кушнер отметили вторую годовщину свадьбы.
Напомним, 18 октября 2018 года Карли и Джошуа организовали скромную церемонию бракосочетания всего на 80 гостей в поместье в штате Нью-Йорк. Модель выбрала очень красивое кружевное платье Dior и показала первый снимок со свадьбы в своем микроблоге. Так Карли Клосс стала супругой своего давнего возлюбленного, младшего брата Джареда Кушнера, который, в свою очередь, является зятем президента США Дональда Трампа. Таким образом Карли породнилась с высокопоставленной семьей.
Карли посчитала, что первая свадьба была слишком скоромной и официальной. И супруги решили устроить большой праздник еще раз. Дресс-кодом на второй свадьбе супермодели и миллиардера стали костюмы ковбоев. На праздник, который прошел на ферме в Вайоминге, прибыли мировые знаменитости: Орландо Блум и Кэти Перри, Дарья Жукова, Дерек Бласберг, Дайана фон Фюрстенберг и другие друзья пары.
Фото и видео: Instagram, eastnews, getty
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