Супермодель Карли Клосс и миллиардер Джошуа Кушнер впервые станут родителями

«Карли очень рада тому, что в 2021-м у нее родится первенец. Она будет прекрасной матерью», — рассказал инсайдер издания People. Сами счастливые супруги пока никак не комментируют информацию о скором пополнении в семействе.

В октябре одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Карли Клосс и родственник президента США Дональда Трампа Джошуа Кушнер отметили вторую годовщину свадьбы.