Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снова беременна: мы знаем пол ребенка и предполагаем, кто отец

На днях в турецких СМИ появилась очередная порция слухов о второй беременности известной актрисы Мерьем Узерли - и она неожиданно для всех их подтвердила.

«Малышу в моем животе 5 месяцев. Примерно в январе новый человек будет с нами, если все будет хорошо. Мы ждем девочку. Лара, ей скоро будет 7, всегда очень хотела сестренку или братика», - цитирует пресса.