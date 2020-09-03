Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снова беременна: мы знаем пол ребенка и предполагаем, кто отец
Фото: Instagram Мерьем Узерли
На днях в турецких СМИ появилась очередная порция слухов о второй беременности известной актрисы Мерьем Узерли - и она неожиданно для всех их подтвердила.
«Малышу в моем животе 5 месяцев. Примерно в январе новый человек будет с нами, если все будет хорошо. Мы ждем девочку. Лара, ей скоро будет 7, всегда очень хотела сестренку или братика», - цитирует пресса.
Личность отца малышки будущая мама держит в секрете. Им может оказаться Чаглар Эртугрул, о романе актрисы с которым не так давно ходили слухи. Говорят, что ради Мерьем он бросил свою невесту.
С бывшим возлюбленным и отцом ее дочери, турецким бизнесменом Джаном Атешем, актриса рассталась вскоре после помолвки. Мужчина оказался не готов брать на себя ответственность за семью. Из-за беременности Мерьем Узерли оставила сериал «Великолепный век» и вскоре родила дочь, души в которй не чает.
Фото и видео: Instagram/@meryemuzerlimeryem/@caglarertugrul
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!