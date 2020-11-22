Арсений и Лиана Шульгины рассекретили пол ребенка
Фото: @nastyaafed / Instagram
Этот год для семьи Шульгиных наполнен счастливыми событиями: пара сыграла свадьбу, сообщила о беременности Лианы и переехала в новую роскошную квартиру.
Звезды не спешили раскрывать пол ребенка и рассказывать о нем подписчикам. Хотя месяц назад будущая мама призналась, что они с супругом уже знают пол ребенка и скоро сообщат его своей аудитории: «Уже лопали шар. Уже знаем пол. Выставим позже», - написала Лиана.
И вот сегодня молодожены решили раскрыть секрет. На трогательном видеоролике семейная пара лопают воздушный шарик, из которого «вылетают» розовые файеры и конфетти.
Будущий отец был очень рад, он выкрикивал фразы: «Я знал! Я так и знал!». Сын певицы Валерии с нежностью гладил живот Лианы и целовал ее.
«Когда все друзья ждали пацана. На самом деле, вначале хотел мальчика. Потом как узнал, что будет девочка — моя сладкая принцесса, уже хотел только её», – написал восторженный молодой человек.
Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.
К слову, недавно мы писали, что беременная невестка Валерии Шульгина сменила цвет волос — и теперь она яркая шатенка.
Фото и видео: @lianashulginaa / Instagram, @nastyaafed / Instagram
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