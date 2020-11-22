Арсений и Лиана Шульгины рассекретили пол ребенка

Этот год для семьи Шульгиных наполнен счастливыми событиями: пара сыграла свадьбу, сообщила о беременности Лианы и переехала в новую роскошную квартиру.

Звезды не спешили раскрывать пол ребенка и рассказывать о нем подписчикам. Хотя месяц назад будущая мама призналась, что они с супругом уже знают пол ребенка и скоро сообщат его своей аудитории: «Уже лопали шар. Уже знаем пол. Выставим позже», - написала Лиана.

И вот сегодня молодожены решили раскрыть секрет. На трогательном видеоролике семейная пара лопают воздушный шарик, из которого «вылетают» розовые файеры и конфетти.