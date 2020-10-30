Кети Топурия подтвердила беременность в новом клипе «А`Студио»

Кстати, когда несколько недель назад клип снимали в Тульской области, «народные журналисты» сообщали, что певица прячет живот на съемочной площадке, но его было видно даже издалека.

На днях в Сети появилось фото, на котором запечатлена Кети, загорающая в бикини на пляже в Дубае. Этот снимок стал первым, просочившимся в интернет, где артистка уже с «формами».

Еще раньше в сториз артистки мелькнула коляска, стоявшая у нее дома. И поклонники стали подозревать, что Кети уже родила. Вскоре певица опубликовала видео-опровержение родов, отметив, что не знала о том, что у нее появился второй малыш.

У Кети уже есть 5-летняя дочь Оливия от брака со Львом Гейхманом. Отцом будущего ребенка артистки стал предприниматель и политик Лев Деньгов, с которым Топурия встречается с 2018 года.