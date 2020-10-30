Кети Топурия подтвердила беременность в новом клипе «А`Студио»
Фото: Кадр видео
Кети Топурия ждет второго ребенка, и он появится на свет совсем скоро. Солистка популярной группы «А`Студио» долго шифровалась и прятала живот, но теперь подтвердила беременность в новом клипе группы на песню «Се ля ви».
В видеоролике Топурия с округлившимися формами плавно танцует. Стилисты подобрали ей наряд, подчеркнувший изменения в ее фигуре.
Кстати, когда несколько недель назад клип снимали в Тульской области, «народные журналисты» сообщали, что певица прячет живот на съемочной площадке, но его было видно даже издалека.
На днях в Сети появилось фото, на котором запечатлена Кети, загорающая в бикини на пляже в Дубае. Этот снимок стал первым, просочившимся в интернет, где артистка уже с «формами».
Еще раньше в сториз артистки мелькнула коляска, стоявшая у нее дома. И поклонники стали подозревать, что Кети уже родила. Вскоре певица опубликовала видео-опровержение родов, отметив, что не знала о том, что у нее появился второй малыш.
У Кети уже есть 5-летняя дочь Оливия от брака со Львом Гейхманом. Отцом будущего ребенка артистки стал предприниматель и политик Лев Деньгов, с которым Топурия встречается с 2018 года.
Фото и видео: Instagram Кети Топурии, кадры видео
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