«Это настоящее чудо»: 41-летняя Мена Сувари рассказала о долгожданной беременности

Подписчики актрисы поздравляют свою любимицу — однако им пришлось ограничиться только лайками, поскольку комментарии в профиле актрисы закрыты.

Мена Сувари дала интервью изданию People, в котором рассказала о том, что они с Майклом ждут мальчика.

Долгожданная беременность наступила неожиданно. Мена Сувари призналась, что очень хотела ребенка, но долгое время не могла забеременеть. Однако, отправившись на съемки в штат Джорджия, она почувствовала характерные симптомы.

«Это был большой сюрприз, настоящее чудо», — признается актриса. Рожать она собирается дома, вместе с акушеркой.

Майкл Хоуп стал третьим по счету мужем Сувари, ни в одном из браков детей у нее не было. В браке супруги состоят уже два года.