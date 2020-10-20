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«Это настоящее чудо»: 41-летняя Мена Сувари рассказала о долгожданной беременности

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Мена Сувари

Фото: www.instagram.com/menasuvari/?hl=ru

О своей беременности Мена Сувари рассказала в Instagram и показала нежную фотографию с животиком.

Американская актриса Мена Сувари, известная по фильмам «Красота по-американски» и «Американский пирог», впервые станет мамой. Девушка ждет ребенка от своего супруга Майкла Хоупа.

Новостью о беременности актриса поделилась в своем Instagram, где выложила фотографию с животиком.

«Мы получили самый большой и ценный подарок. Наш маленький ангел выбрал нас, пройдя через все трудности и борьбу, минуя все сомнения. У меня не хватает слов, чтобы описать мою любовь к прекрасной душе, которая пришла в нашу жизнь, я всегда буду пытаться дать ему самую лучшую жизнь. Ты все, чего я когда-либо желала, и самое важное, что когда-либо будет иметь значение», — подписала фотографию Мена.

Подписчики актрисы поздравляют свою любимицу — однако им пришлось ограничиться только лайками, поскольку комментарии в профиле актрисы закрыты.

Мена Сувари дала интервью изданию People, в котором рассказала о том, что они с Майклом ждут мальчика.

Долгожданная беременность наступила неожиданно. Мена Сувари призналась, что очень хотела ребенка, но долгое время не могла забеременеть. Однако, отправившись на съемки в штат Джорджия, она почувствовала характерные симптомы.

«Это был большой сюрприз, настоящее чудо», — признается актриса. Рожать она собирается дома, вместе с акушеркой.

Майкл Хоуп стал третьим по счету мужем Сувари, ни в одном из браков детей у нее не было. В браке супруги состоят уже два года.

Фото и видео: Instagram Мены Сувари

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