Мерьем Узерли устроила домашнюю фотосессию незадолго до родов

«Ну нет живота... Или старая фотосессия?», «Как нет? Платье чуть ли не лопается», «Тем, кто следит за сториз Мерьем, доказательства ее беременности не нужны», «Очень даже видно. Желаем всего хорошего», «Красавица, ей все к лицу», «Обожаю», «Какая же ты красивая», — последовали комментарии под фото.

Об интересном положении звезды «Великолепного века» стало известно в сентябре, когда срок беременности был уже большим. Тогда Узерли намекнула, что малыш появился на свет к Новому году. Вскоре она рассказала, что счастлива в отношениях с американцем, который ради любимой переехал в Берлин.

Позже в Сети появилась информация, что, несмотря на то, что они скоро станут родителями, влюбленные не спешат к алтарю. «Предложение мне сделали, я его приняла, — рассказала Мерьем. — Но я мечтаю о большой свадьбе, а не с 30-ю гостями в масках. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, устроим праздник».

У Мерьем Узерли уже есть дочь, отцом девочки является турецкий бизнесмен Джан Атеш. Он не готов был брать ответственность за ребенка, и Мерьем с ним рассталась. Из-за беременности она вынуждена была покинуть съемочную площадку «Великолепного века».