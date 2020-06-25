Племянница Джулии Робертс впервые станет мамой?

Иностранные СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщают: 29-летняя актриса Эмма Робертс и ее бойфренд, 35-летний актер Гаррет Хедлунд, впервые станут родителями.

Эмма Робертс — наследница актерской династии — дочь Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс. Детская мечта стать актрисой для нее стала реальностью, несмотря на то, что ее родная мать была против. Первую роль она получила в 10-летнем возрасте — в картине «Кокаин» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус. К 25 годам на ее счету уже 34 фильма, из современных крупных проектов, в которых она участвовала — «Американская история ужасов».

Влюбленные, которые вместе уже больше года, пока никак не прокомментировали эту информацию. До Гаррета Эмма была помолвлена с Эваном Питерсом. Гаррет до Эммы долгое время встречался с Кирстен Данст.