Беременная Мерьем Узерли выходит замуж за бойфренда-американца?

В сентябре стало известно, что 37-летняя Мерьем Узерли ждет второго ребенка. Актриса сообщила, что в январе у нее родится дочь. Имя отца малышки Мерьем тогда не назвала, и пресса предположила, что им может оказаться турецкий актер Чаглар Эртугрул. Но позже стало известно, что избранником звезды «Великолепного века» стал американец, который ради своей любви переехал в Германию, где живет Мерьем.

Еще недавно актриса рассказывала в интервью, что выйдет замуж, как только почувствует, что готова к этому. И теперь, похоже, это время настало: Мерьем приняла предложение руки и сердца от бойфренда-американца. Издание Rusturkey сообщило, что артистка планировала пойти под венец еще летом, но пандемия внесла свои коррективы в планы влюбленных.

«Любимый человек сделал мне предложение, и я ответила согласием. Я не хочу праздновать свадьбу в условиях пандемии с 20 гостями. Мне нужен большой праздник», — прокомментировала Мерьем Узерли. Актриса также попросила тех, кто критикует ее за беременность вне брака, проще относиться к жизни.

У Мерьем уже есть 6-летняя дочь Лара. Отцом девочки является бизнесмен Джан Атеш. Но он не был готов взять на себя ответственность за ребенка, и Узерли ушла от него еще до рождения малышки. В тот момент она снималась в «Великолепном веке» и также была вынуждена покинуть проект, где ее заменила Вахиде Перчин, сыгравшая роль зрелой Хюррем Султан.