Беременная Эмма Робертс показала большой живот и честно рассказала о борьбе с бесплодием

В интервью Эмма призналась, что несколько лет боролась с бесплодием. По словам актрисы, проблемы с фертильностью возникли у нее из-за эндометриоза, который появился в подростковом возрасте, но не был диагностирован. Более того, по совету врачей Робертс даже заморозила свои яйцеклетки, чтобы однажды стать мамой. «Когда я узнала о своих проблемах с фертильностью, то была просто шокирована. Я чувствовала, что сделала что-то не так. Я была так рада узнать, что я не одинока в этом», — поделилась Эмма.

Актриса призналась, что слишком увлеклась изучением своих проблем: прочитала, что эндометриоз может вызывать выкидыши и бесплодие, начала боятся, что никогда не родит. В итоге забеременеть ей удалось, когда она просто отпустила ситуацию: «Это звучит глупо, но когда я перестала без конца думать о своих проблемах, мы узнали, что ждем ребенка. Я долго держала эту новость в тайне, потому что не хотела строить грандиозные планы из-за риска, что что-то пойдет не так. Беременность заставила меня понять, что единственный план, который у тебя может быть, — это его отсутствие».

Напомним, летом СМИ сообщили, что звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс беременна первенцем. Отцом ребенка звезды стал актер Гаррет Хедлунд, с которым она встречается больше года.