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Беременная вторым ребенком Мерьем Узерли не спешит выходить замуж за бойфренда-американца

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Мерьем Узерли

Фото: Instagram Мерьем Узерли

Отец будущего ребенка турецкой актрисы Мерьем Узерли переехал ради нее в Германию, но она решила пока не становиться его женой.

Этой осенью звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли перестала скрывать вторую беременность. Имени отца будущего ребенка актриса называть не стала, но намекнула тогда, что он - иностранец, что в ее случае могло означать все, что угодно. В недавнем откровенном интервью будущая мама призналась, что уже живет вместе с новым возлюбленным, и ради нее он сменил страну, переехав из США в Германию.

«Я сейчас не одна. В моей жизни есть кое-кто… Я влюблена! Он — американец. Переехал в Германию из США к нам с Ларой. Как только я почувствую, что готова, — выйду замуж. Но мы живем в условиях пандемии коронавируса. Я не мечтаю о свадьбе с 20-30 гостями в масках. Позже посмотрим, как оно будет», — перевел ее слова «СтарХит».

Мерьем уверена в новых отношениях: избранник не только не будет препятствовать ее поездкам на вторую родину - в Турцию, но и не будет против интенсивных съемок. Не пугает ее и неприятный опыт прошлого - турецкий бизнесмен Джан Атеш, с которым она была помолвлена, не только оставил ее в положении, но и не помогает их общей дочери Ларе финансово.

Фото и видео: Instagram/@meryemuzerlimeryem

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