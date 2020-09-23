Беременная вторым ребенком Мерьем Узерли не спешит выходить замуж за бойфренда-американца

Этой осенью звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли перестала скрывать вторую беременность. Имени отца будущего ребенка актриса называть не стала, но намекнула тогда, что он - иностранец, что в ее случае могло означать все, что угодно. В недавнем откровенном интервью будущая мама призналась, что уже живет вместе с новым возлюбленным, и ради нее он сменил страну, переехав из США в Германию.

«Я сейчас не одна. В моей жизни есть кое-кто… Я влюблена! Он — американец. Переехал в Германию из США к нам с Ларой. Как только я почувствую, что готова, — выйду замуж. Но мы живем в условиях пандемии коронавируса. Я не мечтаю о свадьбе с 20-30 гостями в масках. Позже посмотрим, как оно будет», — перевел ее слова «СтарХит».