Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова незадолго до родов — фото со свадьбы

Кети Топурия рассказала Peopletalk, что они просто расписались в загсе, а большую свадьбу устроят, когда позволит эпидемиологическая обстановка. «Год был трудным для многих, а для меня хорошим. Я счастлива», — призналась она.

Кети и Лев Деньгов (настоящее имя Павел Гузбанд) живут вместе с 2018-го, но об их романе стало известно чуть больше года назад.

«Мы познакомились в Минске у него на дне рождения. Он пригласил нас, потому что был знаком с Байгали (участником группы «А`Студио», — прим. ред.). Мы в гримерке познакомились. перебросились парой слов — "здравствуйте-до свидания". На связь вышли уже позже», — рассказала Кети Топурия о возлюбленном, добавив, что знает семью и детей избранника.

Известно, что Гузбанд был дважды женат, у него растут дочь и сын.

Слухи о скорой свадьбы Кети и Павла появились летом, когда она «сверкнула» роскошным кольцом. О том, что любимый сделал ей предложение, Кети рассказала несколько месяцев назад.

Уже через несколько недель Топурия и Деньгов станут родителями. Кети долго маскировала беременность. О том, что она в положении, подтвердила премьерой нового клипа группы «А`Студио».

Кети Топурия тоже уже была замужем. Ее первым избранником, от которого она родила дочь Оливию, был бизнесмен Лев Гейхман. Они развелись после 4 лет брака.